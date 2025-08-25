Γυναικοκτονία στον Βόλο: Συγκλονίζει ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα «Ποιος είναι αυτός που θα πάρει ένα μαχαίρι να τη σφάξει;»

Βαθιά συγκλονισμένος από τη γυναικοκτονία στον Βόλο, ο Σάκης Γρίβας, πατέρας της Κυριακής Γρίβα που δολοφονήθηκε το 2022, μιλά ανοιχτά για τον πόνο και την αγανάκτηση που νιώθει, βλέποντας το ίδιο τραγικό μοτίβο να επαναλαμβάνεται. Σε δηλώσεις του στο OPEN και την εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες», αναφέρεται με οργή και συγκίνηση στην υπόθεση της 36χρονης, η οποία δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της μπροστά στα παιδιά τους.

«Ρε παιδιά, 2025 έχουμε και εγώ πιστεύω ότι έρχονται χειρότερα πράγματα… Δεν μπορεί η γυναίκα να σηκωθεί να φύγει; Ποιος είναι αυτός που θα πάρει ένα μαχαίρι να τη σφάξει;», λέει χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για τη συνεχιζόμενη βία κατά των γυναικών.

Ο κ. Γρίβας στέλνει και ένα ισχυρό κοινωνικό μήνυμα: «Περάστε μηνύματα στις γυναίκες, τα κοριτσάκια, σε όλο τον κόσμο, δεν πρέπει να χειραγωγούμε, ούτε να χτυπάμε, ούτε τίποτα». Υπογραμμίζει το αυτονόητο δικαίωμα κάθε γυναίκας να φεύγει από μια κακοποιητική σχέση: «Μια γυναίκα δεν θέλει, δεν γουστάρει, δεν περνάει καλά, δεν έχει το δικαίωμα να φύγει; Αυτά τού έμαθαν στην οικογένειά του;».

Με ιδιαίτερη ευαισθησία, μιλά και για τα παιδιά του θύματος: «Το κοριτσάκι θα πάρει τρία παιδιά στην πλάτη του να τα μεγαλώσει. Αυτά τα παιδιά θα ζούνε εφιάλτες, όσο και να περάσει. Φανταστείτε πόσο σκληρή θα γίνει η ψυχή της με την κοινωνία».

Τέλος, αποκαλύπτει πως σκέφτεται να στηρίξει τα παιδιά της 36χρονης: «Έχω σκεφτεί να μιλήσω με τα παιδιά αυτά και να κάνω κάτι». Παράλληλα, απευθύνει έκκληση προς το κράτος για αυστηρότερες ποινές σε τέτοιου είδους εγκλήματα: «Το κράτος πρέπει να παρέμβει σε κάτι τέτοιες επιθέσεις και να δώσει το ελεύθερο στους δικαστές για πιο αυστηρές ποινές, γιατί δεν καταλαβαίνουμε».