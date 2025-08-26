Γυναικοκτονία στο Βόλο: Η 36χρονη είχε κάνει 20 εκτρώσεις – Σοκάρουν οι αποκαλύψεις της αδερφής της

Η ζωή της 36χρονης γυναίκας στον Βόλο ήταν ένας ατελείωτος εφιάλτης γεμάτος φόβο, κακοποίηση, απειλές και αβάσταχτη ζήλια από τον άνδρα της, ο οποίος τελικά έγινε ο δολοφόνος της. Η αδελφή της περιγράφει μία καθημερινότητα γεμάτη τρόμο, όπου η αδελφή της είχε πέσει θύμα συνεχούς συναισθηματικής και σωματικής κακοποίησης.

«Από ζήλια, από ζήλια τα έκανε όλα αυτά και το ξέρω γιατί μου τα έλεγε η αδελφή μου, αυτή ήταν αγάπη γι’ αυτόν. Τώρα αυτός βγάζει αφορμή ότι είχε άλλον, άμα είχε άλλον ας την χώριζε. Αυτός ήθελε γυναίκα με το ζόρι δηλαδή; Που δεν μπορούσε να την κάνει ευτυχισμένη, με τον τρόπο που συμπεριφερόταν στο σπίτι. Αυτή πήρε το χώμα για πάντα, ας πάρει και αυτός την φυλακή για πάντα», δήλωσε η αδελφή της στην εκπομπή LiveNews.

Η κακοποίηση και οι εκτρώσεις

Η αδελφή της 36χρονης καταγγέλλει ότι η γυναίκα είχε επανειλημμένα προσπαθήσει να φύγει από τον 40χρονο σύζυγό της, αλλά εκείνος πάντα την έβρισκε και την ανάγκαζε να επιστρέψει. «Σε εμένα η αδερφή μου έχει έρθει πάρα πολλές φορές, κρυβόταν αλλά την έβρισκε από συγγενείς, οπότε δεν την άφηνε ήσυχη. Αυτός ήταν κολλημένος να της κάνει τη ζωή κόλαση», είπε η αδελφή της.

Η 36χρονη υπέστη πολλές αποβολές και εκτρώσεις, τις οποίες αναγκάστηκε να κάνει εξαιτίας της αρρωστημένης ζήλιας του άνδρα της, ο οποίος πίστευε ότι τον απατούσε. «Ρωτήστε στον Βόλο πόσες εκτρώσεις έχει κάνει, ας βγάλουν τον φάκελο αν θέλουν, έχουμε αποδείξεις, 20 φορές», πρόσθεσε η αδελφή της, επισημαίνοντας την εμμονή του συζύγου της να την κρατήσει κοντά του με το ζόρι, προσπαθώντας να τη δεσμεύσει με τα παιδιά.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο επικίνδυνη όταν, στην τελευταία έκτρωση που έκανε η γυναίκα, ο γιατρός την προειδοποίησε πως η ζωή της ήταν σε άμεσο κίνδυνο αν συνέχιζε να υποβάλλεται σε τέτοιες διαδικασίες.

Η σιωπή και οι καθημερινοί εφιάλτες

Η οικογένεια της 36χρονης ήταν συντετριμμένη από την κατάσταση. Όλοι γνώριζαν για τις παθολογικές τάσεις ζήλιας του 40χρονου, αλλά κανείς δεν μιλούσε. Οι τσακωμοί και η κακοποίηση ήταν καθημερινό φαινόμενο και τα παιδιά της γυναίκας ζούσαν σε ένα κλίμα τρόμου, που δεν έμενε μόνο στον σύζυγο αλλά επεκτεινόταν και στους ίδιους.

Ο 40χρονος, σύμφωνα με τις καταγγελίες της αδελφής της 36χρονης, δεν περιοριζόταν μόνο στην κακοποίηση της γυναίκας του, αλλά επιτίθετο και στα παιδιά τους. «Ήταν και στα παιδιά επιθετικός; Εννοείται, βεβαίως. Τα χειρότερα, εφιάλτης ήταν αυτό. Όπως για την αδερφή μου και τα παιδιά. Πετούσε οτιδήποτε έβρισκε μπροστά του. Τους τραβούσε από τα χέρια, από την μπλούζα και τους πέταγε», είπε η αδελφή της.

Η τραγική κατάληξη

Η 36χρονη γυναίκα δεν κατάφερε να ξεφύγει από τον εφιάλτη. Ο 40χρονος την έσφαξε μπροστά στα μάτια των παιδιών τους, αφήνοντάς τα να βιώσουν τον απόλυτο τρόμο. Η κοινωνία και η οικογένεια της γυναίκας παραμένουν σε κατάσταση σοκ από το γεγονός ότι αυτή η τραγωδία δεν προκλήθηκε από κάτι ξαφνικό, αλλά ήταν το αποκορύφωμα χρόνιας κακοποίησης και βίας.