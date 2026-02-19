Νεκρός ο 26χρονος που είχε εξαφανιστεί από τη Γλυφάδα – Βρέθηκε στον Ισθμό της Κορίνθου

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του 26χρονου από την Γλυφάδα που είχε εξαφανιστεί από τις 14 Φεβρουαρίου.

Όπως μετέδωσε το ΣΚΑΪ και επιβεβαίωσε και το “Χαμόγελο του Παιδιού”, η σορός του 26χρονου Αλέξη εντοπίστηκε στον σταθμό του Ισθμού της Κορίνθου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση στις 18 Φεβρουαρίου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

Η σορός του άτυχου νεαρού αναγνωρίστηκε από συγγενή του.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του, ενώ οι πρώτες πληροφορίες δεν δείχνουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, με φίλους και συγγενείς να εκφράζουν τη θλίψη τους για την απώλεια του νεαρού από την Γλυφάδα.

Το δελτίο τύπου του Λιμενικού την Κυριακή 15/2:

“Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Ισθμίων για τον εντοπισμό μίας σορού άντρα, αγνώστων λοιπών στοιχείων, στο ανατολικό άκρο του διαύλου της διώρυγας Κορίνθου. Στελέχη της Λιμενικής Αρχής έσπευσαν στο σημείο, ενώ η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Ίσθμιας του Λιμεναρχείου Κορίνθου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου”.