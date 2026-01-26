Γλυφάδα: Απολογείται στον εισαγγελέα ο 46χρονος που κατακρεούργησε τον πατέρα του – Ερωτήματα για την αποφυλάκισή του

Στο εισαγγελέα οδηγείται σήμερα (26/1) ο 46χρονος που δολοφόνησε άγρια τον 80χρονο πατέρα του στη Γλυφάδα το πρωί της Κυριακής (25/1). Ο άνδρας είχε στήσει καρτέρι στο σπίτι του πατέρα του, ενώ το 2014 είχε καταδικαστεί και για την δολοφονία της μητέρας του.

Ο άνθρωπος που πάσχει από σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας είχε βίαια ξεσπάσματα, ενώ οι γείτονες κάνουν λόγο για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Ταυτόχρονα με την σύλληψη του, η ΕΛΑΣ διερευνά τις συνθήκες της αποφυλάκισής του και τα κενά που μπορεί να οδήγησαν στην τραγωδία.

Να θυμίσουμε ότι ο 46χρονος αφού σκότωσε τον πατέρα του, παρέμεινε στο σημείο κρατώντας το μαχαίρι του φόνου στα χέρια και περίμενε τους αστυνομικούς.

Ο πατροκτόνος είχε στήσει καρτέρι έξω από το σπίτι του θύματος στην οδό Γυθείου στην Άνω Γλυφάδα. Μόλις πέρασε το κατώφλι της εξώπορτας, του επιτέθηκε με μαχαίρι, του κατάφερε απανωτά χτυπήματα, παραμένοντας σιωπηλός και αποφασισμένος.

Ήταν τέτοια η ψυχραιμία του, που σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, άνοιξε το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου και έβαλε στην διαπασών… την κυριακάτικη λειτουργία ώστε να μην ακούγονται οι εκκλήσεις του για βοήθεια.

«Πριν τον αποτελειώσει είπε παιδί μου τώρα πέθανα λέει, μη με σκοτώνεις άλλο και μετά σιωπή» δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας της οικογενειακής τραγωδίας για τον δολοφονημένο πατέρα.

Ο 46χρονος δράστης είχε αποφυλακιστεί κάνοντας χρήση των διατάξεων του λεγόμενου νόμου Παρασκευόπουλου και της τελευταίας τροποποίησής του στις 23 Απριλίου του 2018, με τους όρους της υποχρεωτικής παραμονής στο σπίτι της οδού Γυθείου και της εμφάνισης του στο οικείο αστυνομικό τμήμα, κάθε 1η και 16η κάθε μήνα.

Ο ίδιος είχε προφυλακιστεί για την δολοφονία της μητέρας του, την οποία είχε κατακρεουργήσει μέσα στην μπανιέρα του σπιτιού της στην Γλυφάδα, στις 27 Μαρτίου του 2014.

Αμέσως μετά και με εντολή εισαγγελέα, είχε εισαχθεί στο Δρομοκαΐτειο. Κανείς δεν γνωρίζει μέχρι και αυτή την στιγμή, πότε είχε φύγει από το ίδρυμα, αλλά και το πού έμενε, καθώς όπως αναφέρουν κάτοικοι της Γλυφάδας, δεν έμενε με τον πατέρα του εδώ και αρκετούς μήνες.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο έγγραφο αποφυλάκισης, ήταν επικίνδυνος για τον εαυτό του και τους γύρω του, γι’ αυτό και είχε μεταφερθεί στο Δρομοκαΐτειο, όπου νοσηλεύτηκε αρχικά για 11 ημέρες και μετά έφυγε για το σπίτι. Όμως, μετά από επεισόδιο, οδηγήθηκε ξανά στο ψυχιατρικό νοσοκομείο και αυτή τη φορά νοσηλεύτηκε για περίπου έναν μήνα.

Παρόλο, λοιπόν, που είχε βαρύ ψυχιατρικό ιστορικό και είχε ήδη αφαιρέσει μια ζωή, ο δράστης αποφυλακίστηκε με όρους που έμοιαζαν με εκείνους… ληστείας.