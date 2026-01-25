Γλυφάδα: Πώς αποφυλακίστηκε ο 46χρονος πατροκτόνος, 4 χρόνια μετά τη δολοφονία της μητέρας του

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε το αποφυλακιστήριο του 46χρονου που δολοφόνησε τον 80χρονο πατέρα του στην Γλυφάδα την Κυριακή 25/1.

Συγκεκριμένα, ο 46χρονος ήταν να αποφυλακιστεί στις 28 Μαρτίου 2030 καθώς το 2014 είχε σκοτώσει τη μητέρα του αλλά έκανε χρήση του νόμου Παρασκευόπουλου και το 2018 αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων όφειλε να εμφανίζεται σε τοπικό Αστυνομικό Τμήμα δύο φορές το μήνα.

Ο δράστης τηρούσε κανονικά τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί (είχε εμφανιστεί στο Αστυνομικό Τμήμα εντός του τρέχοντος μήνα), ενώ έκτοτε δεν είχε απασχολήσει εκ νέου για οποιοδήποτε αδίκημα.

Όπως αναφέρθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR ο πατέρας του 46χρονου που έμελλε να πέσει νεκρός από τα χέρια του γιου του, είχε δώσει μεγάλη μάχη προκειμένου να μπορέσει ο 46χρονος να βγει από την φυλακή. Μάλιστα, είχε δηλώσει τότε ότι θα τον επιτηρεί εκείνος και ότι θα μένει στο σπίτι του στη Γλυφάδα.

«Επειδή κρίθηκε επικίνδυνος για τον εαυτό του και τους γύρω του, μεταφέρεται στο Δρομοκαΐτειο για την εκτίμηση των ψυχιάτρων» αναφέρει μεταξύ άλλων το αποφυλακιστήριο. Στο Δρομοκαΐτειο νοσηλεύεται για 11 μέρες και φεύγει για το σπίτι πριν οδηγηθεί ξανά στο Ψυχιατρικό νοσοκομείο και αυτή τη φορά νοσηλεύεται για περίπου 1 μήνα.

«‘Παιδί μου τώρα πέθανα, μην με σκοτώνεις άλλο’. Κάποια στιγμή (ο γιος) έβαλε και εκκλησιαστική μουσική, λειτουργία, για να μην ακούγεται ο πατέρας του που φώναζε στην αρχή, και μετά σιωπή» ανέφερε ο αυτόπτης μάρτυρας που κάλεσε τις Αρχές.

Γλυφάδα: «Ξενοίκιασε το σπίτι που έμενε – Είχε σχεδιάσει να σκοτώσει τον πατέρα του» λέει στενή συγγενής του 46χρονου πατροκτόνου

Μια ακόμη λεπτομέρεια για τη δράση του 46χρονου που σκότωσε τον 80χρονο πατέρα του στη Γλυφάδα έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε στενή συγγενής της οικογένειας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA ο 46χρονος είχε ξενοικιάσει το σπίτι που έμενε την 1η Γενάρη προκειμένου να προχωρήσει το σχέδιο του για να δολοφονήσει τον πατέρα του.

«Τώρα θα παρουσιαζόταν τελευταία φορά στο αστυνομικό τμήμα τον Φεβρουάριο, αρχές Φεβρουαρίου, και μετά θα ήταν τελείως ελεύθερος. Δεν θα είχε δηλαδή κανέναν περιορισμό και πήγε και έκανε αυτό το πράγμα. Δεν έμεναν μαζί, δεν έμενε καθόλου με τον πατέρα του. Μάλιστα δεν του μιλούσε κιόλας. Δεν είχαν καλές σχέσεις. Έμενε στην …, το οποίο το ξενοίκιασε 1η Γενάρη και μάλιστα τον ρωτάγαμε ‘γιατί το ξενοικιάζεις, πού θα πας’ και δεν μας έλεγε. Αυτός το είχε σκοπό να κάνει αυτό το φονικό.

Γι’ αυτό ξενοίκιασε το σπίτι, κατήργησε το κινητό του. Δεν μπορούσαμε να τον βρούμε πουθενά, είχε εξαφανιστεί. ‘Δεν θα έχω κινητό’ λέει, ‘δεν θα μπορείτε να με βρείτε πουθενά’. Αυτός το είχε προσχεδιασμένο να μείνει έτσι, χωρίς ούτε ρούχα, ούτε σπίτι, ούτε τίποτα για να πάει να μπει φυλακή πάλι. Μάλιστα εμείς νομίζαμε ότι θα πάει σε μοναστήρι γιατί δεν μας έλεγε που θα πάει, γιατί έδωσε τα ρούχα του, τα πράγματά του, τα έδωσε όλα» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«(Την νεκρή μητέρα του 46χρονου) δεν μας άφησαν να την δούμε γιατί την είχε κατακρεουργήσει. Θέλαμε να τη δούμε στο νεκροτομείο που ήταν. Δεν μας άφησαν, ήταν σε άθλια κατάσταση και μετά το γραφείο τελετών προσπαθούσε ώρα να την φτιάξει ώστε να μην είναι έτσι η γυναίκα για να μπορέσει να τη δει κάποιος στην κηδεία».

Γλυφάδα: «Είχε αποκαλύψει ότι ήθελε να σκοτώσει άλλους 10»

Ένας ακόμη συγγενής του δράστη ανέφερε ότι «είχε προσχεδιασμένο να κάνει το φονικό του πατέρα του και ήξερε πολύ καλά πως θα ξαναπάει στη φυλακή. Είχε σκοπό να κάνει αυτό που είχε κάνει και στο παρελθόν. Το φονικό έγινε 27 Μαρτίου του 2014. Είχε αποκαλύψει ότι ήθελε να σκοτώσει άλλους 10. Από τη φυλακή βγήκε περίπου το 2018, τον Απρίλη.

Σε αυτό συνέβαλε ο πατέρας του και αποδείχτηκε πως έσφαλε πάρα πολύ. Προσπάθησε υπερβολικά να τον βγάλει νωρίτερα απ’ ό,τι θα έπρεπε. Τα φάρμακά του ανανεώθηκαν, δυστυχώς εκεί δεν μπορώ να το ξέρω αν έπαιρνε τα φάρμακά του, μου έλεγε ότι τα έπαιρνε. Κάποτε είχε μπει στο Δρομοκαΐτειο, συνέβη κάποιο γεγονός στον δρόμο. Νοσηλεύτηκε περίπου 15 – 20 ημέρες και εξήλθε πάλι. Τον πήρε ο πατέρας του. Έμενε μαζί με τον πατέρα του περίπου μέχρι το 2022-23 όταν ξαφνικά έφυγε και έμενε μόνος του».

Γλυφάδα: «Αν με αφήσετε ελεύθερο ξανά, θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου»

«Έχω δύο αδέλφια, αν με αφήσετε ελεύθερο ξανά, θα τους σκοτώσω κι αυτούς», φέρεται να είπε ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο συμβάν. Οι Αρχές κλήθηκαν από τους γείτονες, που άκουσαν τις φωνές και κατόπιν είδαν τον 46χρονο να τελεί το έγκλημα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το περιστατικό:

Σχετικά με περιστατικό θανάσιμου τραυματισμού ατόμου πρωινές ώρες σήμερα, Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026, σε περιοχή της Γλυφάδας, από συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο συνελήφθη, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Περί ώρα 08:10 άτομο κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης αναφέροντας περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του θύματος.

Άμεσα μετέβησαν αστυνομικοί στο σημείο, όπου εντόπισαν θανάσιμα τραυματισμένο άτομο, εντός του χώρου αποσκευών οχήματος, ενώ στο σημείο εντοπίστηκε και ο δράστης (υιός του θύματος), ο οποίος, σύμφωνα με το συγγενικό του περιβάλλον, πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα, καθώς και το αιχμηρό αντικείμενο που χρησιμοποίησε, το οποίο κατασχέθηκε.

Όπως διαπιστώθηκε, ο δράστης, την 28 Μαρτίου 2014, είχε μεταβεί σε Αστυνομικό Τμήμα και είχε ομολογήσει τον θανάσιμο τραυματισμό της μητέρας του, ομοίως από αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του.

Ύστερα από το σχηματισμό σχετικής δικογραφίας, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και Ανακριτή και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ το 2018 αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων όφειλε να εμφανίζεται σε τοπικό Αστυνομικό Τμήμα δύο φορές το μήνα.

Ο δράστης τηρούσε κανονικά τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί (είχε εμφανιστεί στο Αστυνομικό Τμήμα εντός του τρέχοντος μήνα), ενώ έκτοτε δεν είχε απασχολήσει εκ νέου για οποιοδήποτε αδίκημα.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής.