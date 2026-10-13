Γκύζη: Έπεσε καλώδιο ρεύματος από κολώνα – Διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Κεδρηνού

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή του Γκύζη προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές την Τρίτη (13/10), εξαιτίας πτώσης καλωδίου ηλεκτροδότησης από κολώνα.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Κεδρηνού, από το ύψος της οδού Αλάστορος έως το ύψος της οδού Κουτσικάρη.

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Σε ποιο σημείο έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Η διακοπή αφορά το συγκεκριμένο τμήμα της οδού Κεδρηνού, με τους οδηγούς να καλούνται να αποφεύγουν το σημείο και να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Παράλληλα, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του καλωδίου.