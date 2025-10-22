Γκάζι: Ο πατέρας της 16χρονης ενημέρωσε την Αστυνομία – Τρεις κλήσεις στο ΕΚΑΒ για λιποθυμικά επεισόδια στο ίδιο σημείο

Τα αίτια του θανάτου του 16χρονου κοριτσιού έξω από μπαρ στο Γκάζι τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής 19/10 αναζητούν οι Αρχές.

Συγκεκριμένα, πολύτιμος χρόνος φαίνεται να χάθηκε καθώς κανείς δεν ενημέρωσε άμεσα την ΕΛΑΣ, με τον πατέρα του άτυχου κοριτσιού να πηγαίνει το πρωί της Κυριακής 19/10 στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας και αναφέρει τον θάνατο της κόρης του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τις 01:50 έγινε κλήση στο ΕΚΑΒ, το οποίο σε 7 λεπτά είχε φτάσει στο σημείο. Εκεί βρήκαν την 16χρονη χωρίς σφυγμό και ξεκίνησαν να κάνουν ΚΑΡΠΑ και την μετέφεραν στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Πλέον, το Τμήμα Ανηλίκων διενεργεί προανάκριση, ενώ απαντήσεις στα αίτια του θανάτου της 16χρονης αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση, καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις.

Από το κατάστημα έχουν ήδη κατασχεθεί μπουκάλια και ποτά, ώστε να εξεταστούν εργαστηριακά, με τις Αρχές να θέλουν να οδηγηθούν στα αίτια της ανείπωτης τραγωδίας.

Γκάζι: Ακόμα τρία άτομα παρέλαβε το ΕΚΑΒ την ημέρα που κατέληξε η 16χρονη

Σύμφωνα με πληροφορίες το ίδιο βράδυ το ΕΚΑΒ δέχτηκε άλλες τρεις κλήσεις και παρέλαβε άλλα τρία άτομα, ηλικίας 20 με 26 ετών αυτή τη φορά, από τον ίδιο δρόμο σε κατάσταση μέθης και λιπόθυμα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.