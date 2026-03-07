Γιώργος Βότσης: Πέθανε σε ηλικία 88 ετών

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών ο δημοσιογράφος Γιώργος Βότσης, αφήνοντας πίσω του μακρά πορεία στον χώρο της ελληνικής δημοσιογραφίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά την περίοδο της Δικτατορία των Συνταγματαρχών αναγκάστηκε να διαφύγει στο Λονδίνο. Την ίδια περίοδο στην Ελλάδα καταδικάστηκε ερήμην σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών, λόγω της συμμετοχής του ως ιδρυτικό μέλος στην αντιστασιακή οργάνωση Πατριωτικό Μέτωπο (ΠΑΜ).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιώργος Βότσης γεννήθηκε το 1938 και έκανε τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία σε ηλικία μόλις 19 ετών. Στα χρόνια της Μεταπολίτευση διακρίθηκε ως πολιτικός αρχισυντάκτης και αρθρογράφος της εφημερίδας Ελευθεροτυπία, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον δημόσιο πολιτικό διάλογο.