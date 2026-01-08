Γιώργος Παπαδάκης: Σήμερα στη Ριτσώνα το “τελευταίο αντίο” – Η επιθυμία της οικογένειάς του

Σήμερα Πέμπτη 8/1 αναμένεται να πουν το τελευταίο αντίο στον σπουδαίο δημοσιογράφο Γιώργο Παπαδάκη η σύζυγός του, τα παιδιά και τα εγγόνια του, οι συγγενείς, οι συνεργάτες και οι φίλοι του.

Ο “πατριάρχης” της πρωινής ενημέρωσης, που έγραψε ιστορία στο τηλεοπτικό τοπίο με την εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών την Κυριακή 4/1 ύστερα από ανακοπή καρδιάς, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στο Κολωνάκι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κηδεία του είναι προγραμματισμένη να γίνει σήμερα στις 10:30 στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, ενώ με ανακοίνωσή της, η οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσοι στέκονται δίπλα της αυτές τις δύσκολες ώρες, δείχνοντας κατανόηση, συμπαράσταση και σεβασμό στο πένθος της.

Επίσης, παρακάλεσαν όσους το επιθυμούν, αντί στεφάνων, να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά στους παρακάτω οργανισμούς:

«Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379

Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR4201404410441002101062962

Δικαιούχος: Το Χαμόγελο του Παιδιού

Αξίζει να σημειωθεί ότι με ευγένεια, η οικογένεια του σπουδαίου παρουσιαστή και δημοσιογράφου έχουν ζητήσει σεβασμό κα διακριτικότητα από τα μέσα ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους, προκειμένου να μην υπάρξουν πλάνα από αυτή τη πολύ δύσκολη στιγμή.

Από νωρίς το πρωί, το κλίμα στον ΑΝΤ1 αλλά και στο στούντιο της εκπομπής “Καλημέρα Ελλάδα” είναι πολύ βαρύ.