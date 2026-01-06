Γιώργος Παπαδάκης: Ραγίζει καρδιές ο επί 18χρόνια σκηνοθέτης του, Γιάννης Ντόνας – «Ήταν καθημερινή παρέα»

Για τη μακρόχρονη συνεργασία του με τον Γιώργο Παπαδάκη μίλησε ανήμερα των Θεοφανείων στο «Καλημέρα Ελλάδα» ο επί 18 χρόνια σκηνοθέτης του Γιάννης Ντόνας.

«Η ζωή είναι στιγμές. Και χθες για μένα φύγανε στιγμές από 18 υπέροχα χρόνια της ζωής μου. Γιατί ήμουνα μ’ έναν άνθρωπο που τον αγάπησα και με αγάπησε. Φανταστείτε ότι ήμουνα στο αυτί του 18 χρόνια κάθε μέρα.

Μεγάλο θέμα. Να κρατήσεις ισορροπίες, να μπορέσεις να είσαι χρήσιμος κι αυτός να σε δεχθεί. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι αυτό είναι κάτι που εμένα με σημάδεψε. Σημάδεψε τη ζωή μας, σημάδεψε τις οικογένειές μας, τα ωράριά μας», εξομολογείται ο Γιάννης Ντόνας.

«Πριν 5-6 χρόνια αποφάσισε να ξυρίσει το μουστάκι του για μια ανανέωση. Έκανε το λάθος. Το ξύρισε μια μέρα και έγινε χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο. Έλεγε ο κόσμος “Ποιος είναι αυτός που βγήκε;” και “Γιατί το ξύρισες Γιώργο; Άσ’ το πάλι! Δεν είσαι ο Γιώργος μας! Αυτός που αγαπάμε” και τα λοιπά.

Ήτανε φοβερό και φαίνεται αυτή η αγάπη του κόσμου, αυτό ήταν το χαρακτηριστικό του. Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση ότι τελικά τον Γιώργο δεν τον αγαπούσε μόνο ο κόσμος, τον αγαπούσε και το σινάφι μας», περιγράφει.

«Το πρωινό κοινό, κακά τα ψέματα, είναι ένα λαϊκό κοινό. Ένα κοινό με προβλήματα. Ένα κοινό που θέλει μια ειδική διαχείριση και μια ειδική μεταχείριση. Ξέρετε τι είναι να μπαίνετε στο σπίτι του καθενός και πριν δει ο σύζυγος τη σύζυγο ή πριν πιει καφέ, να βλέπει εσένα; Να περιμένει να του πεις μια καλημέρα; Φανταστείτε πόσο μοναχικοί άνθρωποι υπάρχουνε, που ο Γιώργος ήτανε, συγκινούμαι τώρα, ήταν η καθημερινή τους παρέα», σημείωσε.

«Χάρηκα πάρα πολύ, σας καμαρώνω… και θα πω και κάτι άλλο. Μου άρεσε ιδιαίτερα… ότι δεν έχετε κάτσει στη θέση του Παπαδάκη. Αυτό φανερώνει ένα μεγάλο προσόν: φανερώνει ήθος. Πρόσεξα λοιπόν ότι δεν κάτσατε στην ίδια θέση. Όχι τώρα, όχι χθες, όχι προχθές, αλλά από την αρχή. Και αυτό σας τιμάει ιδιαίτερα. Η χαρά του Γιώργου είναι να βλέπει Καλημέρα Ελλάδα με σας. Προσπαθήστε να το κάνετε», πρόσθεσε.