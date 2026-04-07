Γιώργος Κακούσης: Δύο μήνες μετά τη διαρροή υποψιών της Αρχής δεν έχει έρθει στα χέρια μου το πόρισμα Βουρλιώτη

Ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης, σε μία μακροσκελή ανάρτησή του, διατυπώνει σειρά ερωτημάτων και αναφέρεται σε γεγονότα που, όπως αφήνει να εννοηθεί, δεν τα θεωρεί τυχαία. Υπενθυμίζεται ότι το όνομα του δημοσιογράφου ενεπλάκη στην υπόθεση σε σχέση με τον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο, από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Έπειτα υπογραμμίζει ότι, παρότι έχουν περάσει δύο μήνες από τη διαρροή των υποψιών της εν λόγω αρχής, έχει ζητήσει το πόρισμα στο οποίο αυτές βασίστηκαν, χωρίς όμως -όπως αναφέρε- να το έχει λάβει μέχρι σήμερα. Παράλληλα, σημειώνει ότι την περασμένη Παρασκευή η οικονομική αστυνομία προχώρησε στην κατάσχεση του κινητού του τηλεφώνου και ενός υπολογιστή που χρησιμοποιούσε για την εργασία του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια ο Γιώργος Κακούσης προσθέτει: «Στα 32 χρόνια της δημοσιογραφικής μου πορείας, κανείς δεν μου καταλόγισε ποτέ ότι εξέθεσα πηγές που με εμπιστεύθηκαν ή ότι δεν τήρησα το off the record. Αυτη τη στιγμή όμως το σύνολο των παλιών γραπτών συνομιλιών μου είναι προσβάσιμο σε παράγοντες που -πιστεύω- ότι θα το χρησιμοποιήσουν μόνο για τους σκοπούς της έρευνας τους…»

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γιώργου Κακούση

Δύο μήνες μετά την αποκάλυψη του «σκανδάλου» της ΓΣΕΕ, με τη συμμετοχή δημοσιογράφου που «ξέπλενε μαύρο χρήμα» όπως έλεγαν οι διαρροές της αρμόδιας Αρχής, νιώθω την ανάγκη να πω και εγω δυο κουβέντες.

Πριν λίγες ημέρες, οκτώ ολόκληρες εβδομάδες μετά την δημόσια διαπόμπευσή μου απο αυτές τις διαρροες, επισκέφθηκε το σπίτι μου (που ειναι και έδρα της εταιρίας μου) κλιμάκιο της Οικονομικής Αστυνομίας και ερεύνησε το χώρο για να βρει στοιχεία της «παράνομης» δράσης μου.

Για να πω την αλήθεια, αν έπρεπε να στοιχηματίσω ποια θα ήταν η πιο πιθανή ημέρα για να γίνει μια τέτοια επιχείρηση, θα πόνταρα απο διαίσθηση την περασμένη Παρασκευη. Όπως η «αποκάλυψη» της Αρχής, ετσι και η συγκεκριμένη (δημοσιοποιημένη) έρευνα, έτυχε να συμπέσουν με αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συμπτώσεις, θα πει κανείς και προχωρώ παρακάτω:

Οι άνθρωποι που ήρθαν εκεί, μου ζήτησαν με βάση τις εντολές που είχαν «όλα τα στοιχεία της συνεργασίας μου με την ΔΥΠΑ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τους εξήγησα ότι με την ΔΥΠΑ όχι μόνο δεν έχω καμία συνεργασία αλλα αγνοώ ακόμα και που βρίσκονται τα γραφεία της.

Αφού έκαναν την έρευνα τους, πήραν στοιχεία από την συνεργασία μου με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ που είχα ήδη ταξινομήσει για να προετοιμάσω την επιχειρηματολογία μου και τα οποία στο σύνολο τους είναι αναρτημένα σε ηλεκτρονική μορφή όπου απαιτείται από το νόμο . Δηλαδή ήταν ήδη προσβάσιμα σε όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατέσχεσαν επίσης το κινητό μου τηλέφωνο και έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή που χρησιμοποιούσα για τη δουλειά μου, προκειμένου να ελέγξουν τις συνομιλίες μου.

Έως σήμερα – δυο μήνες μετά τη διαρροή των αγνών υποψιών της Αρχής- δεν έχει έρθει στα χέρια μου το περίφημο πόρισμα Βουρλιώτη αν και έχω υποβάλει σχετικό αίτημα. Άρα, αγνοώ πώς στοιχειοθετούνται οι «βάσιμες υπόνοιές» του με βάση οποίες διασύρθηκα. Θεωρώ περιττό να διευκρινίσω ότι σε βάρος μου δεν εκκρεμεί καμία κατηγορία και δεν έχω κληθεί από κανέναν για εξηγήσεις, τις οποίες ευχαρίστως θα παρείχα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε αυτο το σημείο, θα ήταν άδικο να μην επισημάνω τα γρήγορα αντανακλαστικά του εργοδότη μου, της ΕΡΤ, ο οποίος μπαίνοντας στην ουσία της υπόθεσης, μού κοινοποίησε την Παρασκευή εξώδικο με την καταγγελία της Σύμβασης μας, σπεύδοντας πρώτος από όλους να με στιγματίσει.

Είχε προηγηθεί το πρωί της 6ης Φεβρουαρίου η εφεύρεση του όρου «αναστολή συμβατικής σχέσης με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ενημερωσης» και ακολούθησε η απόφαση …σε δεύτερο βαθμό με την οποία κρίθηκα …ένοχος! Το τεκμήριο αθωότητας στα καλύτερα του!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ως αιτία της καταγγελίας αναφέρεται ότι σταμάτησα δήθεν να παρέχω τις υπηρεσίες που προέβλεπε η σύμβαση …την οποία πάγωσαν οι ίδιοι!

ΥΓ: Στα 32 χρόνια της δημοσιογραφικής μου πορείας, κανείς δεν μου καταλόγισε ποτέ ότι εξέθεσα πηγές που με εμπιστεύθηκαν ή ότι δεν τήρησα το off the record. Αυτή τη στιγμή όμως το σύνολο των παλιών γραπτών συνομιλιών μου είναι προσβάσιμο σε παράγοντες που -πιστεύω- ότι θα το χρησιμοποιήσουν μόνο για τους σκοπούς της έρευνας τους…

Ελπίζω το δημοσιογραφικό απόρρητο να έχει την τύχη του τεκμηρίου αθωότητας.