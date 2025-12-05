Γιατί πλημμύρισε ξανά η Μάνδρα, η εξήγηση Λέκκα – Οι 3 παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας Byron βρέθηκε η Μάνδρα, με τις μνήμες από την τραγωδία του 2017 να ξυπνούν και πάλι, παρά τα έργα που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια στην περιοχή.

«Μας ξύπνησαν μνήμες του παρελθόντος», ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιδήμαρχος Υποδομών, Κώστας Ρόκας, ο οποίος όμως πρόσθεσε πως δεν είναι ίδια η κατάσταση. «Θύμισε λίγο το 2017, έπεσαν μεγάλες ποσότητες νερού, όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι ίδιο το μέγεθος προβλημάτων που δημιουργήθηκαν. Κι αυτό γιατί τα παθήματα έχουν γίνει μαθήματα, έχουν γίνει έργα και σε καμία περίπτωση δεν είχαμε καταστάσεις σαν εκείνες», τόνισε και πρόσθεσε:

«Από εκεί και πέρα, η κατάσταση είναι δύσκολη, κατέβηκαν φερτά υλικά, υπήρξαν πλημμύρες και παρασύρθηκαν αυτοκίνητα και τώρα τα συνεργεία δουλεύουν ασταμάτητα, ώστε να επαναφέρουμε την ομαλή κατάσταση».

Ο Λέκκας εξηγεί γιατί πλημμύρισε η Μάνδρα

«Τα πλημμυρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν στα ίδια σημεία με το 2017» δήλωσε το πρωί στον ΣΚΑΪ ο καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «μεσολάβησαν κάποια έργα την περιοχή αλλά είχα πει ότι κάθε έργο μπορεί να λειτουργήσει και αρνητικά ή όχι πλήρως, όπως συνέβη στη Βαλένθια όταν ένα φαραωνικό έργο συνέβαλε στην πλημμύρα της. Το ρέμα της Αγίας Αικατερίνης είναι μια εικόνα που δείχνει πώς χτίστηκε η Ελλάδα τα τελευταία 70 χρόνια. Η κοίτη του ποταμού αποκόπτεται από τον οικιστικό ιστό. Η φύση λειτουργεί όπως έμαθε εδώ και χιλιάδες χρόνια όταν έχουμε τα σπίτια εγκάρσια στην κοίτη».

«Με τα έργα μειώθηκαν οι πιθανότητες για πλημμύρες, ο κίνδυνος εξακολουθεί να υφίσταται όταν συντίθεται από 3 παράγοντες:

– η έντονη βροχόπτωση με μεγάλη διάρκεια

– η ραγδαιότητα καθώς κατά διαστήματα είχαμε πολύ μεγάλα ύψη βροχής σε μικρό χρονικό διάστημα

– η στερεοπαροχή που συμβαίνει όταν το έδαφος διαβρώνεται και παρασύρεται πολύ πιο έντονα όταν έχουμε μεγάλα ποσοστά βροχής και μεγάλη ραγδαιότητα. Ουσιαστικά η δύναμη της βροχής σκάβει το έδαφος.

Ειδικά για τα πλημμυρικά φαινόμενα κατά σημεία σε διάφορες περιοχές ο κ. Λέκκας επισήμανε ότι «υπάρχει κυρίαρχος παράγοντας και είναι η τσιμεντοποίηση. Το νερό δεν μπορεί να φτάσει στο έδαφος και να αποφύγει την επιφανειακή κυκλοφορίας».

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στις περισσότερες μεγάλες λεωφόρους που χτίστηκαν εγκάρσια σ περιοχές όπως, για παράδειγμα «η Μιχαλακοπουλου που κάνει μαιανδρισμούς γιατί ακολουθεί την κοίτη του παλαιού ποταμού που ήταν εκεί». «Όταν κάνουμε μεγάλα εγκάρσια έργα σε μια περιοχή αυτό συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη πλημμυρών» κατέληξε.