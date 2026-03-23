Γιάννης Παναγόπουλος: Στο αρχείο η δικογραφία σχετικά για το πόθεν έσχες – “Δεδομένη η εμπιστοσύνη μου στη Δικαιοσύνη”

Στο αρχείο τίθεται η δικογραφία που σχηματίστηκε για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο από την Αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος, σχετικά με παραβάσεις του νόμου περί πόθεν έσχες.

Η Αρχή ζητούσε έλεγχο του κ. Παναγοπούλου αλλά και άλλων δύο προσώπων για δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης της πενταετίας 2020-2025 σχετικά με μη δήλωση μεγάλων χρηματικών ποσών.

Στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, σύμφωνα με πληροφορίες, παρέδωσε υπόμνημα παροχής εξηγήσεων για την υπόθεση του πόθεν έσχες.

Μετά την μελέτη και αξιολόγηση των στοιχειών από τον Εισαγγελέα, κρίθηκε ότι σε βάρος του ελεγχόμενου δεν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης της συγκεκριμένης αξιόποινης πράξης και ως εκ τούτου θα αποστείλει τη δικογραφία στην Εισαγγελία Εφετών προκειμένου να επικυρώσει την αρχειοθέτηση.

Όσον αφορά στους άλλους δύο ελεγχόμενους για ανακριβείς ή ελλιπείς δηλώσεις πόθεν έσχες, έχουν σχηματιστεί δύο δικογραφίες και η έρευνα συνεχίζεται.

Σε εξέλιξη είναι από τον Οικονομικό Εισαγγελέα, η έρευνα για την υπόθεση της φερόμενης υπεξαίρεσης κονδυλίων του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης μαύρου χρήματος σύμφωνα με το οποίο ο κ. Παναγόπουλος ως επικεφαλής κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης της ΓΣΕΕ, φέρεται να διέθετε χρηματικά ποσά για μεγάλα προγράμματα κατάρτισης είτε με απευθείας αναθέσεις είτε με διαγωνισμούς, σε συγκεκριμένες εταιρείες.

Η δήλωση του Γιάννη Παναγόπουλου

«Τις τελευταίες εβδομάδες εξελίχθηκε μια δημόσια συζήτηση γύρω από το πρόσωπό μου, η οποία στηρίχθηκε σε διαρροές, non papers και εικασίες, πριν καν ολοκληρωθεί η θεσμική διαδικασία και χωρίς να μου έχει επιδοθεί οποιοδήποτε επίσημο πόρισμα.

Σε ό,τι αφορά τη λεγόμενη “υπόθεση μη υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες και αποκρυφθέντα εισοδήματα 3,2 εκατομμυρίων ευρώ”, μετά την υποβολή των εξηγήσεών μου και την αξιολόγηση όλων των στοιχείων, ο αρμόδιος Εισαγγελέας έθεσε την υπόθεση στο αρχείο», αναφέρει ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), Γιάννης Παναγόπουλος, σε γραπτή δήλωσή του.

Όπως επισημαίνει, «η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει με τον πιο επίσημο τρόπο ότι δεν προέκυψαν στοιχεία που να στοιχειοθετούν οποιαδήποτε παράβαση και, συνεπώς, δεν υπάρχει λόγος περαιτέρω ποινικής διερεύνησης».

Στη γραπτή δήλωσή του, ο κ. Παναγόπουλος σημειώνει επίσης:

«Με απλά λόγια. Μια υπόθεση που παρουσιάστηκε επί εβδομάδες ως “σοβαρή καταγγελία” και “μεγάλο σκάνδαλο”, κατέληξε χωρίς αντικείμενο.

Την ίδια στιγμή, για την πρώτη χρονικά υπόθεση, για την οποία εκδόθηκε διάταξη δέσμευσης, δεν έχουμε, μέχρι σήμερα, κληθεί να λάβουμε γνώση οποιουδήποτε πορίσματος, ενώ εκκρεμεί και η προσφυγή που έχουμε καταθέσει κατά της σχετικής διάταξης.

Κι, όμως, στο επίπεδο της δημόσιας συζήτησης, όλα αυτά παρουσιάστηκαν ως ήδη κλεισμένα και δεδομένα. Δεν ήταν. Και αυτό δεν είναι μια λεπτομέρεια. Είναι η ουσία, γιατί πριν μιλήσει η Δικαιοσύνη, κάποιοι φρόντισαν να μιλήσουν γι’ αυτήν και όχι σε τυχαίο χρόνο.

Η πρώτη οργανωμένη δημοσιοποίηση των σχετικών ισχυρισμών συνέπεσε με τη συζήτηση στη Βουλή για μια ιστορικής σημασίας εξέλιξη που δεν είναι άλλη από την επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων, με ενισχυμένο ρόλο της ΓΣΕΕ, που επαναφέρουν δικαιώματα και καλύπτουν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους.

Η σύμπτωση αυτή γεννά εύλογα και σοβαρά ερωτήματα.

Ιδιαίτερα όταν τα όσα διακινήθηκαν φέρονται να προέρχονται από τον επικεφαλής Ανεξάρτητης Αρχής, κ. Βουρλιώτη, δημιουργείται ένα ακόμη πιο σοβαρό ζήτημα. Μια Ανεξάρτητη Αρχή οφείλει να λειτουργεί με θεσμική ουδετερότητα, διαφάνεια και σεβασμό στις διαδικασίες, όχι μέσω διαρροών και διαμόρφωσης εντυπώσεων, πριν την ολοκλήρωση της κρίσης.

Όταν αυτό δεν τηρείται, δεν πλήττεται μόνο ένα πρόσωπο. Πλήττεται η αξιοπιστία των θεσμών και η εμπιστοσύνη των πολιτών στο Κράτος Δικαίου.

Γιατί, σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για τον κόσμο της εργασίας, επιχειρήθηκε να μετατοπιστεί η δημόσια συζήτηση από το ουσιαστικό διακύβευμα σε ένα σκηνικό εντυπώσεων και αμφισβήτησης;

Ποιον εξυπηρετεί αυτή η επιλογή;

Για μένα, το διακύβευμα ήταν και παραμένει ένα. Η ενίσχυση της συλλογικής διαπραγμάτευσης, η αποκατάσταση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και η ύπαρξη ενός ισχυρού, ανεξάρτητου συνδικαλιστικού κινήματος.

Σε αυτήν τη διαδρομή, ήταν αναμενόμενο ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις, πιέσεις και επιθέσεις. Όμως, η απάντηση δεν μπορεί να είναι η υποχώρηση.

Ως πρόεδρος της ΓΣΕΕ, με πολυετή παρουσία και ευθύνη στον χώρο της εργασίας, έχω αποδείξει ότι μπορώ να αντέχω, να υπερασπίζομαι και να προχωρώ.

Και αυτό θα συνεχίσω να κάνω, με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα.

Με καθαρό λόγο, με θεσμική συνέπεια και με πλήρη επίγνωση της ευθύνης που μου έχουν αναθέσει οι εργαζόμενοι.

Ταυτόχρονα, τα ερωτήματα που προκύπτουν από τον τρόπο και τον χρόνο διακίνησης αυτών των ισχυρισμών δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα.

Για τον λόγο αυτό, σε συνεργασία με τους νομικούς μου συμβούλους, θα αξιοποιήσω κάθε νόμιμο μέσο για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την προστασία τόσο της προσωπικότητάς μου όσο και του θεσμικού ρόλου που εκπροσωπώ.

Η εμπιστοσύνη μου στη Δικαιοσύνη είναι δεδομένη.

Όπως δεδομένη είναι και η δέσμευσή μου να συνεχίσω απρόσκοπτα το έργο για τους εργαζόμενους.

Γιατί στο τέλος της ημέρας, αυτό που κρίνεται δεν είναι ένα πρόσωπο, αλλά η δύναμη και η φωνή της εργασίας».