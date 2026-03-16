Γιάννης Παναγόπουλος: Χαρακτηρίζει «στημένη υπόθεση» τις κατηγορίες της Αρχής για απόκρυψη 3,2 εκατομ. ευρώ – «Θα παρουσιάσω στοιχεία»

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, υποστηρίζει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια δημιουργίας υπόθεσης σε βάρος του, βασισμένη, όπως αναφέρει, σε ανακριβείς και ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς.

Όπως τονίζει, σε ανακοίνωσή του, επιχειρείται να παρουσιαστεί επικοινωνιακά μια υπόθεση «με το ζόρι», μέσα από νομικές ερμηνείες και κατηγορίες που ο ίδιος θεωρεί αβάσιμες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος σημειώνει ότι για τα ζητήματα που έχουν ανακύψει μετά τα νέα ευρήματα σχετικά με αδήλωτα ποσά, τα οποία φέρονται να συνδέονται με έρευνα για πιθανή υπεξαίρεση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων, θα τοποθετηθούν τόσο οι νομικοί του εκπρόσωποι όσο και η Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με την πλευρά του, η υπόθεση βρίσκεται ήδη υπό διερεύνηση από την Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γιάννη Παναγόπουλου:

«Για μια ακόμη φορά αυτός που παραβίασε βάναυσα μέσω διαρροών όλες τις αρχές και τους κανόνες του κράτους δικαίου πριν καν οι ελεγχόμενοι -όπως εγώ- λάβουν το πόρισμα ελέγχου, ξαναχτύπησε με νέες διαρροές.

Με ψευδή και ανυπόστατα στοιχεία, νομικίστικες κατασκευές και άλλα πολλά, για τα οποία θα μιλήσουν οι δικηγόροι μου και η Δικαιοσύνη, προσπαθεί να στήσει με το «στανιό» υπόθεση «επικοινωνιακά».

Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα.

Θα παρουσιάσω στοιχεία γι΄αυτή τη στημένη υπόθεση τις επόμενες μέρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντιθέτως θα πρέπει να φοβούνται όταν η φούσκα αυτή σπάσει και ο δημιουργός της και όλοι όσοι εκόντες και άκοντες τη χρησιμοποιούν, σπιλώνοντας υπολήψεις και δολοφονώντας χαρακτήρες».