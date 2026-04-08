Γιάννης Γκελντής: «Στη φυλακή με επισκεπτόταν μόνο η σύντροφος μου – Η κόρη μου αποτραβίχτηκε», τι είπε μετά την αποφυλάκισή του

Με εμφανή συγκίνηση και τρεμάμενη φωνή, ο Γιάννης Γκελντής μίλησε για πρώτη φορά μετά την αποφυλάκισή του, περιγράφοντας τις δύσκολες στιγμές που βίωσε στη φυλακή, αλλά και το προσωπικό κόστος που είχε η περιπέτειά του, ιδιαίτερα στη σχέση με την κόρη του.

Στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο γνωστός σεφ παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη μόλις πέντε ημέρες μετά την αποφυλάκισή του. Όπως εξήγησε, η σύλληψή του σχετιζόταν με οφειλές προς το Δημόσιο, εκφράζοντας παράλληλα τη μεταμέλειά του για τα λάθη που τον οδήγησαν εκεί.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι ο θάνατος του πατέρα του, τον οποίο χαρακτήρισε μέντορά του, στάθηκε καθοριστικός, καθώς τον οδήγησε σε κατάθλιψη και σε μια πορεία ζωής που, όπως είπε, «πήρε λάθος κατεύθυνση».

«Η μαγειρική με έσωσε»

Κατά τη διάρκεια της πεντάμηνης κράτησής του, ο Γιάννης Γκελντής βρήκε διέξοδο στη μαγειρική. Όπως ανέφερε, εργάστηκε εντατικά μέσα στη φυλακή, αναλαμβάνοντας τα μαγειρεία και προετοιμάζοντας καθημερινά χιλιάδες γεύματα για τους συγκρατούμενούς του. Δήλωσε ευγνώμων προς το προσωπικό των φυλακών για τη στήριξη που του παρείχε, υπογραμμίζοντας ότι στόχος του ήταν να προσφέρει όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα φαγητού.

Συγκινητικός αποχαιρετισμός στους κρατούμενους

Ιδιαίτερα φορτισμένος εμφανίστηκε όταν αναφέρθηκε στην ημέρα της αποφυλάκισής του, περιγράφοντας τη θερμή αντίδραση των συγκρατουμένων του κατά τον αποχαιρετισμό. Παρά τις δυσκολίες, σημείωσε πως δεν ένιωσε ποτέ απειλή κατά τη διάρκεια της κράτησής του.

Το προσωπικό τίμημα και η απόσταση με την κόρη του

Ο σεφ μίλησε με συγκίνηση για τη στήριξη που έλαβε από τη σύντροφό του, η οποία ήταν και το μοναδικό πρόσωπο που τον επισκεπτόταν συστηματικά. Αντίθετα, αναφέρθηκε με πόνο στην απομάκρυνση της κόρης του, αποδίδοντάς την στο bullying που εκείνη δέχθηκε λόγω της υπόθεσής του. Όπως είπε, σέβεται την ανάγκη της για χρόνο, εκφράζοντας την ελπίδα για επανασύνδεση στο μέλλον.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Ο 59χρονος σεφ δραστηριοποιούνταν επί σειρά ετών στον χώρο της εμπορίας τροφίμων, με σημαντικό κύκλο εργασιών. Ωστόσο, τον Οκτώβριο του 2025 συνελήφθη για μη απόδοση ΦΠΑ, με τις οφειλές προς το Δημόσιο να υπερβαίνουν τις 350.000 ευρώ, γεγονός που οδήγησε στην καταδίκη και την προσωρινή κράτησή του.