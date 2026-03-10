Γιάννης Αεράκης: Ο Έλληνας Youtuber αποκάλυψε ότι δίνει «μάχη» με τον καρκίνο – «Σύντομα ξεκινάμε χημειοθεραπείες»

Ένας δημοφιλής Έλληνας YouTuber αποκάλυψε δημόσια ότι δίνει μια δύσκολη μάχη με τον καρκίνο. Πρόκειται για τον Γιάννη Αεράκη, ο οποίος είναι ιδιαίτερα αγαπητός στο νεανικό κοινό μέσα από το περιεχόμενο που δημιουργεί στο κανάλι του.

Ο δημιουργός περιεχομένου, που συνηθίζει να ανεβάζει βίντεο με ταξιδιωτικές εμπειρίες αλλά και άλλο υλικό που κεντρίζει το ενδιαφέρον των ακολούθων του, αποκάλυψε μέσω ενός πρόσφατου βίντεο ότι πάσχει από καρκίνο και ότι σύντομα θα ξεκινήσει χημειοθεραπείες.

«Ακούστε λίγο, περνάω καρκίνο, το έχουμε καταλάβει αυτό, το ξέρετε. Δεν είμαι και πολύ χαρούμενος να σας πω την αλήθεια. Αύριο μπαίνω στο νοσοκομείο, ξεκινάμε χημειοθεραπείες, αδέλφια, σύντομα θα με δείτε καραφλό.

Επίσης, από αύριο ξεκινάω να μην είμαι και πολύ καλά. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει αυτό, ελπίζω να τα καταφέρουμε να είμαστε εδώ, να κάνουμε στριμάκια, μπορεί να μην τα καταφέρουμε… Ο Γιάννης Αεράκης

Πιστεύω έχουμε αρκετή δύναμη και στήριξη από όλα τα παιδιά εδώ μέσα. Το πιστεύω ότι το έχω, νομίζω θα τα καταφέρω και θα βγούμε δυνατοί από αυτή τη μάχη. Δεν με νοιάζει, δεν το έχω πάρει πεσιματικά, δεν με έχει ρίξει.

Υπάρχουν μέρες που είμαι στα πάνω μου, υπάρχουν μέρες που είμαι στα κάτω μου».

Παράλληλα, το πρωί της Τρίτης (10.03.2026) ο YouTuber δημοσίευσε και ένα story μέσα από το νοσοκομείο, ενημερώνοντας τους διαδικτυακούς του φίλους για την κατάσταση της υγείας του.

Στον λογαριασμό του στο Instagram, κάτω από τις φωτογραφίες του, οι θαυμαστές του έχουν στείλει δεκάδες μηνύματα συμπαράστασης και ευχές για γρήγορη ανάρρωση.

«Εύχομαι παλλήκαρε να πάνε όλα καλά και να βγεις νικητής από τον αγώνα που έχεις να δώσεις. Μην το βάλεις ποτέ κάτω, η ζωή είναι όμορφη. Οι άνθρωποι σου σε αγαπάνε και πιστεύουν σε εσένα! Θα βγεις πιο δυνατός από όλο αυτό», ανέφερε ένα σχόλιο.

«Είσαι δυνατός Αεράκη θα τα καταφέρεις να βγεις νικητής με την ίσως μεγαλύτερη μάχη που θα μπορούσες να δώσεις. Μείνε δυνατός και σε λίγο καιρό θα είσαι πάλι πίσω. Περαστικά Γιάνναρε», έγραψε ένας ακόμη χρήστης.