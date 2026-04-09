Γιάννης Αεράκης: «Πολλά πράγματα δεν τα εκτιμάμε μέχρι να τα χάσουμε» – Το νέο μήνυμα του Youtuber που πάσχει από καρκίνο

Το δικό του συγκινητικό μήνυμα έστειλε ο γνωστός Youtuber Γιάννης Αεράκης που πάσχει από καρκίνο.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα μέσα από τους λογαριασμούς του στα social media οι άνθρωποι εκτιμούν κάτι μόνο όταν το χάσουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ελπίζω να είστε όλοι σας καλά. Αυτές τις ημέρες περνούσα δύσκολα. Τώρα που ένιωσα κάπως καλύτερα, ήθελα να μοιραστώ κάποιες σκέψεις μαζί σας. Σκεφτόμουν όσο περνούσα κάποιες δυσκολίες ότι τα πράγματα που έχουν μεγαλύτερη αξία τελικά στη ζωή, είναι αυτά που πολλές φορές θεωρούμε ασήμαντα, και δεν δίνουμε τόση σημασία.

@giannis.aerakis

Από τον τρόπο που θα κοιμηθείς, μέχρι που θα ξυπνήσεις. Από ένα μήνυμα μέχρι μια βόλτα. Από το τι θα φας. Όλα έχουν αξία. Τα άτομα που έχεις δίπλα σου. Πολλά πράγματα δεν τα εκτιμάμε μέχρι να τα χάσουμε και να μας τα φέρει η ζωή με έναν δύσκολο τρόπο που δεν το εύχομαι σε κανέναν. Αν έχετε την ευκαιρία να χαμογελάτε, να την αρπάζετε και να το κάνετε κάθε μέρα. Μην έχετε τίποτα δεδομένο» είπε.

Γιάννης Αεράκης: Πώς είχε αποκαλύψει ότι δίνει «μάχη» με τον καρκίνο

Ο δημιουργός περιεχομένου, που συνηθίζει να ανεβάζει βίντεο με ταξιδιωτικές εμπειρίες αλλά και άλλο υλικό που κεντρίζει το ενδιαφέρον των ακολούθων του, είχε αποκαλύψει μέσω ενός βίντεο ότι πάσχει από καρκίνο και ότι θα ξεκινούσε χημειοθεραπείες.

«Ακούστε λίγο, περνάω καρκίνο, το έχουμε καταλάβει αυτό, το ξέρετε. Δεν είμαι και πολύ χαρούμενος να σας πω την αλήθεια. Αύριο μπαίνω στο νοσοκομείο, ξεκινάμε χημειοθεραπείες, αδέλφια, σύντομα θα με δείτε καραφλό.

Επίσης, από αύριο ξεκινάω να μην είμαι και πολύ καλά. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει αυτό, ελπίζω να τα καταφέρουμε να είμαστε εδώ, να κάνουμε στριμάκια, μπορεί να μην τα καταφέρουμε…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιάννης Αεράκης

Πιστεύω έχουμε αρκετή δύναμη και στήριξη από όλα τα παιδιά εδώ μέσα. Το πιστεύω ότι το έχω, νομίζω θα τα καταφέρω και θα βγούμε δυνατοί από αυτή τη μάχη. Δεν με νοιάζει, δεν το έχω πάρει πεσιματικά, δεν με έχει ρίξει. Υπάρχουν μέρες που είμαι στα πάνω μου, υπάρχουν μέρες που είμαι στα κάτω μου».