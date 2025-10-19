Γιαννάκος: Τα συλλυπητήρια για τον θάνατο του διασώστη του ΕΚΑΒ

Τα δικά του συλλυπητήρια έστειλε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννακός για τον θάνατο του διασώστη του ΕΚΑΒ.

Συγκεκριμένα, με δήλωσή του ανέφερε «εκφράζουμε την βαθιά μας θλίψη για τον χαμό του διασώστη μοτοσυκλετιστή του ΕΚΑΒ Δημήτρη Μητρόπουλου. Έδωσε μια άνιση μάχη για 48 ημέρες στη ΜΕΘ της Νίκαιας μετά τον βαρύ τραυματισμό που υπέστη το πρωί της Δευτέρας 1 Σεπτεμβρίου στην Αττική κατά την διάρκεια της πρωινής του βάρδιας.

Η απώλεια του Δημήτρη έρχεται να προστεθεί, σε εκείνες των συναδέλφων υγειονομικών που έχουν χάσει τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας.

Ακόμη ένα περιστατικό που αναδεικνύει την επικινδυνότητα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι διασώστες του ΕΚΑΒ στα ασθενοφόρα και τις Μοτοσυκλέτες ταχείας ανταπόκρισης, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, παρέχοντας προνοσοκομειακή φροντίδα στους πολίτες.

Θερμά συλλυπητήρια, κουράγιο και δύναμη στην οικογένεια και τους οικείους του».