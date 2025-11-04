Δολοφονία Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο: Ζητά ελαφρυντικά ο δολοφόνος – “Ήξερε 100% τι έκανε” λέει η μητέρα της

Συνεχίστηκε σήμερα στο Εφετείο Αιγαίου στη Σύρο η δίκη για την δολοφονία της Γαρυφαλλιάς, που σημειώθηκε στη Φολέγανδρο το καλοκαίρι του 2021 από τον σύντροφό της, καθώς ο κατηγορούμενος ζητά να του αναγνωριστούν ελαφρυντικά που θα μπορούσαν να μειώσουν την ποινή του.

Μέσα στη δικαστική αίθουσα η μητέρα της Γαρυφαλλιάς, Αλεξάνδρα Μάκου, εμφανίστηκε συντετριμμένη και κατακεραύνωσε το αίτημα των ελαφρυντικών, ζητώντας να εκδοθεί ισόβια κάθειρξη για τον δράστη. H μητέρα τόνισε πως ο κατηγορούμενος γνώριζε «100% τι έκανε» και ότι, μέσα στα πέντε αυτά χρόνια, δεν της έχει ζητήσει ούτε μια συγγνώμη.

Στο πρωτόδικο στάδιο είχε κριθεί ένοχος για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχολογική κατάσταση και το δικαστήριο τότε απέρριψε τα σχετικά αιτήματα ελαφρυντικών. Του είχε επιβληθεί ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης η διαδικασία διακόπηκε και θα συνεχιστεί την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24.gr, η δίκη διακόπηκε όπως αναφέρθηκε κρίθηκε επιβεβλημένη η παρουσία ψυχιάτρων και ιατροδικαστών, οπότε και θα συνεχιστεί την Παρασκευή.