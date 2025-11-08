Διεκόπη για τις 3 Δεκεμβρίου η δίκη για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου στη Φολέγανδρο

Η εκδίκαση της υπόθεσης δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου διεκόπη και θα συνεχιστεί στις 3 Δεκεμβρίου, με το βλέμμα στραμμένο στην ολοκλήρωση μιας δίκης που συγκλονίζει το πανελλήνιο.

Στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου, ολοκληρώθηκε το στάδιο εξέτασης των μαρτύρων με τις καταθέσεις των δύο κρατικά ορισμένων ψυχιάτρων-πραγματογνωμόνων. Η συνέχεια της διαδικασίας αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα ακολουθήσει η κατάθεση του ψυχιάτρου που έχει προσλάβει η οικογένεια του κατηγορουμένου.

Μετά την ολοκλήρωση των μαρτυρικών καταθέσεων, θα ακολουθήσει η απολογία του κατηγορουμένου, οι αγορεύσεις του εισαγγελέα και των συνηγόρων, ενώ η απόφαση του Εφετείου αναμένεται να εκδοθεί στις 4 Δεκεμβρίου.

Η εξέταση των μαρτύρων επικεντρώθηκε κυρίως στην ψυχική κατάσταση του κατηγορουμένου — τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της δολοφονίας της 26χρονης Γαρυφαλλιάς. Η υπεράσπιση επιχειρεί να αποδείξει ότι ο δράστης έπασχε από ψυχική διαταραχή που επηρέασε τον καταλογισμό των πράξεών του, επιδιώκοντας τη μείωση της ποινής ισόβιας κάθειρξης που του είχε επιβληθεί πρωτοδίκως.

Η διαδικασία, που ξεκίνησε την Τρίτη, διεξήχθη σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, καθώς η οικογένεια της άτυχης Γαρυφαλλιάς βρέθηκε για ακόμη μια φορά αντιμέτωπη με τις σκληρές λεπτομέρειες της τραγωδίας.

Η Γαρυφαλλιά Ψαράκου είχε βρεθεί νεκρή στις 17 Ιουλίου 2021 σε παραλία της Φολεγάνδρου. Ο καθ’ ομολογίαν δράστης, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τη χτύπησε, τη έσυρε στα βράχια και την πέταξε στη θάλασσα. Μετά το έγκλημα, κρυβόταν για περίπου 30 ώρες σε σπηλιά, όπου τελικά εντοπίστηκε από τις αρχές. Στην απολογία του είχε αποδώσει τη δολοφονία στην «κακιά στιγμή», ισχυριζόμενος ότι αφορμή στάθηκαν «λανθασμένες οδηγίες» που του έδωσε το θύμα για τη διαδρομή προς την παραλία.