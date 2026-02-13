Φυλή: Χειροπέδες σε 44χρονο για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών – Πατέρας θύματος τον βοηθούσε έναντι αμοιβής

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φυλής της Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. συνελήφθη, τις πρωινές ώρες της 11ης Φεβρουαρίου 2026, 44χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο έναντι αμοιβής, μαστροπεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη 35χρονος, έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης της χώρας και γονέας ανήλικου θύματος, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε στενές σχέσεις με τον 44χρονο και να διευκόλυνε ή να μεσολαβούσε για την τέλεση των ανωτέρω πράξεων, λαμβάνοντας χρηματική αμοιβή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Debater, τα επιβεβαιωμένα ανήλικα θύματα είναι δύο Ρομά ηλικίας 14 και 16 ετών. Τα ραντεβού τα κανόνιζε ο πατέρας του ενός για να προβούν σε σεξουαλικές πράξεις με τον δράστη μέσα στο σπίτι του, με αντάλλαγμα 10-20 ευρώ και καυσόξυλα.

Από την ενδελεχή και συστηματική έρευνα της αρμόδιας Υπηρεσίας, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων, προέκυψε ότι ο 44χρονος, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025, προσέγγιζε και προσέλκυε ανηλίκους εκμεταλλευόμενος την οικονομική και κοινωνική τους ευαλωτότητα, προσφέροντας χρήματα ή είδη πρώτης ανάγκης. Με τον τρόπο αυτό φέρεται να δημιουργούσε συνθήκες εξάρτησης και εκμετάλλευσης, πλήττοντας βάναυσα την παιδική προστασία και τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανηλίκων.

Επιπλέον, κατηγορείται ότι έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών και προμήθευε αντίστοιχες ουσίες σε παρευρισκόμενους στην οικία του κατά τον χρόνο τέλεσης των πράξεων, στοιχείο που επιτείνει τον κίνδυνο για τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα των θυμάτων.

Κατά την έρευνα στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις σύριγγες που περιείχαν ναρκωτική ουσία, καθώς και φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο οποίος αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.