Φυλακές Δομοκού: Εντοπίστηκαν κινητό και αυτοσχέδια μαχαίρια σε έφοδο της αστυνομίας σε κελιά

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιήθηκαν, πρώτες πρωινές ώρες χθες, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026, έρευνες σε κελιά του Σωφρονιστικού Καταστήματος Δομοκού.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί των Υποδιευθύνσεων Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, και τμημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

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Στο πλαίσιο αυτό, εντός κελιού καθώς και σε κοινόχρηστο χώρο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο, -2- αυτοσχέδια μαχαίρια και ένα αυτοσχέδιο σουβλί.

Για το κινητό τηλέφωνο σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος έγκλειστου ημεδαπού, η οποία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.