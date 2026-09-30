Φυλακές Δομοκού: Έξι τραυματίες μετά από συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων – Σε σοβαρή κατάστασης ο ένας

Τρίτη συμπλοκή σε χρονικό διάστημα 40 ημερών σημειώθηκε ανάμεσα σε ομάδες κρατουμένων από την Αλβανία και την Αλγερία στις φυλακές ύψιστης ασφαλείας Δομοκού. Κίνητρο των αιματηρών συγκρούσεων φαίνεται να είναι η επικυριαρχία στις φυλακές, η διακίνηση ναρκωτικών και άλλων αντικειμένων, με την διαμάχη όμως να επεκτείνεται σε παράνομες δραστηριότητες εκτός φυλακών. Η τελευταία σύγκρουση, το μεσημέρι της Τρίτης, άφησε πίσω της έξι τραυματίες.

Πέντε Αλγερινοί και ένας Σύρος, ηλικίας από 26 έως 41 ετών, εκ των οποίων ο ένας πολύ σοβαρά, με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, υπεβλήθη σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται σε ΜΕΘ. Η νέα συμπλοκή ξεκίνησε όταν μία ομάδα κρατουμένων από την Αλγερία, κινήθηκαν απειλητικά προς άλλη ομάδα κρατουμένων από την Αλβανία, οι οποίοι βρίσκονταν στο γυμναστήριο της πτέρυγας.

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Άλλοι Αλβανοί κρατούμενοι ακούγοντας τις φωνές της αντίπαλης ομάδας, θεωρώντας ότι κινδυνεύουν φιλικά τους άτομα που βρίσκονταν στο γυμναστήριο, άνοιξαν την πόρτα του ορόφου παραμερίζοντας τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους κατέβηκαν στο ισόγειο και επιτέθηκαν στην ομάδα των Αλγερινών, με μπάρες από βάρη, αλτήρες και αυτοσχέδια μαχαίρια. Αποτέλεσμα της συμπλοκής ήταν ο τραυματισμός έξι κρατούμενων εκ των οποίων δύο σοβαρά.

Από έρευνα των σωφρονιστικών υπαλλήλων βρέθηκαν, μία μεταλλική μπάρα γυμναστικής, ένας αλτήρας σε κοινόχρηστο χώρο, ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι στο κελί 3, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην αιματηρή συμπλοκή. Οι αρμόδιες αρχές των φυλακών και η Αστυνομία διενεργούν έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης, ακολούθησε εξονυχιστικός έλεγχος στα κελιά της πτέρυγας, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία. Αρμόδιες πηγές σημειώνουν ότι πριν από μερικές ημέρες είχε αποτραπεί η πτήση drone πάνω από τις φυλακές, το οποίο μετέφερε ναρκωτικές ουσίες, και εξετάζεται αν το περιστατικό αποτέλεσε την αιτία της σύγκρουσης.