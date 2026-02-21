Φυλακές Δομοκού: Έφοδος του ελληνικού FBI σε δύο πτέρυγες – Κατασχέθηκαν μαχαίρια και κινητά

Μεγάλη επιχείρηση πραγματοποίησε το ελληνικό FBI στις φυλακές Δομοκού την Παρασκευή (21/2) μετά την δολοφονία του Έλληνα ισοβίτη από τον Βούλγαρο βαρυποινίτη.

Στις πτέρυγες που ελεγχθήκαν εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μαχαίρια και κινητά, ενώ συνολικά οκτώ άτομα μεταφέρθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου με κλούβες και συνοδεία περιπολικών στα Δικαστήρια της Λαμίας.

Όπως μεταδίδει το lamiareport.gr, στην Β1 πτέρυγα εντοπίσθηκαν από σωφρονιστικούς υπαλλήλους και κατασχέθηκαν έξι αυτοσχέδια μαχαίρια, τέσσερις λάμες μήκους από 47 έως 50 εκατοστά, μία μεταλλική βέργα μήκους 95 εκατοστών, καθώς και μικροποσότητες ναρκωτικών.

Αστυνομικοί της ΔΑΟΕ πραγματοποίησαν έρευνα στη Δ1 πτέρυγα όπου βρίσκεται και το κελί του Αλκέτ Ριζάι με αρνητικά αποτελέσματα. Θυμίζουμε ότι ο Αλβανός βαρυποινίτης είχε μπει αρχικά στο κάδρο με τους μάρτυρες του φονικού του 43χρονου Έλληνα ισοβίτη, αλλά στις καταθέσεις των εμπλεκομένων δεν προέκυψε κάτι τέτοιο

Σε ένα κελί όμως Ελλήνων βαρυποινιτών, εντοπίστηκε ένα μαχαίρι και ένα κινητό τηλέφωνο, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Συνολικά οκτώ άτομα μεταφέρθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου με κλούβες και συνοδεία περιπολικών, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών στα Δικαστήρια Λαμίας, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους από το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού. Οι έρευνες θα συνεχιστούν με μεγαλύτερη ένταση μετά το πρωτοφανές περιστατικό δολοφονίας του 43χρονου μέσα στις φυλακές και μάλιστα με περίστροφο.