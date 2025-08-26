Φθιώτιδα: «Βγες έξω να σε σφάξω εσένα και τα παιδιά σου» – Στη φυλακή 59χρονος που απείλησε με μαχαίρι τη νύφη του

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ένας 59χρονος από την περιοχή της Φθιώτιδας με την κατηγορία ότι απείλησε να σκοτώσει τη νύφη του και τα ανήλικα ανίψια του.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο κατηγορούμενος συνελήφθη το περασμένο Σάββατο (23.08) για ενδοοικογενειακή απειλή, οπλοφορία και οπλοχρησία. Σύμφωνα με το θύμα, ο 59χρονος χτυπούσε την πόρτα του σπιτιού της νύφης του, η οποία βρισκόταν εκεί με τα δύο ανήλικα παιδιά της και κρατώντας ένα μαχαίρι απειλούσε ότι θα τους σκοτώσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Βγες έξω να σε σφάξω και σένα και τα παιδιά σου. Θα σας πάω και τους τρεις με κάσα» φέρεται να φώναζε σύμφωνα με την κατάθεση του θύματος που αναγνώσθηκε στο δικαστήριο.

Δεν ήταν η πρώτη φορά

Όπως ανέφερε το θύμα, η ενέργεια του κουνιάδου της, της προκάλεσε τρόμο για εκείνη και τα παιδιά της, καθώς εκείνη δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 59χρονος συμπεριφερόταν επικίνδυνα. Στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα, ενώ φέρεται να έκανε και χρήση ουσιών.

Ενώπιον του Δικαστηρίου ο 59χρονος δήλωσε μετανιωμένος και ότι δε θα ξαναγίνει. Παραδέχτηκε ότι ήταν χαζομάρα του, ωστόσο έδωσε ως αφορμή ότι η νύφη του κάνει κουμάντο στα λεφτά του.

Το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλλε συνολική ποινή φυλάκισης 18 μηνών χωρίς να αναστείλει την εκτέλεσή της ή να την μετατρέψει. Επιπλέον του επέβαλλε χρηματική ποινή 800 ευρώ, ενώ δεν έδωσε αναστέλλουσα δύναμη στην έφεσή του, γεγονός που τον στέλνει στη φυλακή.