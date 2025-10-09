Φθιώτιδα: «Εγώ ήμουν 17 και είχα πάει με 45αρα» – Σοκάρουν τα μηνύματα 56χρονου σε ανήλικη μαθήτρια

Στο φως ήρθαν τα μηνύματα που έστελνε το 2020 ένας 56χρονος σε μια ανήλικη μαθήτρια στη Φωκίδα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Lamiareport ο 56χρονος τότε άνδρας, προσπάθησε να αποκτήσει επαφή με μαθήτρια μικρότερη των 14 ετών που του είχε κάνει αίτημα φιλίας μέσω facebook.

Ο άνδρας φέρεται να πρόσβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπεια της ανήλικης, κάνοντας της ανήθικες προτάσεις να μιλήσουν έστω και από το τηλέφωνο ερωτικά, ενώ την προέτρεπε να συνευρεθεί με μεγαλύτερο, καθώς όπως της είπε κι εκείνος όταν ήταν 17 είχε πάει με 45αρα και ήταν τέλεια.

«Εγώ ήμουν 17 και είχα πάει με 45αρα ενώ μου είχε πει ότι είναι 40. Λοιπόν ήταν τέλειο. Άρα δεν έχει ηλικία σκέψου το αυτό που σου λέω. Εμένα πάντως μου αρέσει πολύ και θα ήθελα να κάνω κάτι μαζί σου…», ήταν κάποιες από τις συνομιλίες τους που όπως είπε η μητέρα της μαθήτριας, έφεραν την κόρη της σε άβολη θέση.

Πλέον, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας του επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών με 3ετη αναστολή.