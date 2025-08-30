Φθιώτιδα: Αιματηρό επεισόδιο στην Σπερχειάδα – Νεαρός νοσηλεύεται μετά από μαχαιριά που δέχτηκε στο πόδι

Συναγερμός σήμανε σε χωριό της Φθιώτιδας όταν 30χρονος από το Πακιστάν προσπάθησε να βάλει τέλος στην ζωή του με μαχαίρι.

Σύμφωνα με το LamiaReport.gr, 30χρονος Πακιστανός προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του με μαχαίρι σε περιοχή της Μακρακώμης. Επενέβη ομοεθνής του και πάνω στην προσπάθεια να τον αφοπλίσει, φέρεται ο 30χρονος να τραυματίστηκε μόνος του σοβαρά στο πόδι.

Αιτία του επεισοδίου, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ήταν ότι ο 30χρονος ζητούσε τα χαρτιά του για να μπορέσει να επιστρέψει στην πατρίδα του, τα οποία και κρατούσε παράνομα ο άλλος Πακιστανός. Πάνω στην απελπισία του απείλησε ότι θα αυτοκτονήσει και τελικά κατέλεξε στο Νοσοκομείο Λαμίας με βαθύ τραύμα στο πόδι.

Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στη χειρουργική κλινική και μάλιστα τις πρώτες ώρες φρουρούμενος, καθώς σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του άλλου αλλοδαπού για υπεξαγωγή εγγράφων, καθώς παραδέχτηκε ότι κρατούσε τα ξένα χαρτιά αλλά όπως υποστήριξε κατ’ επιταγή των γονιών του 30χρονου.

Συνελήφθη από αστυνομικούς του ΑΤ Σπερχειάδας και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή Εισαγγελέα.