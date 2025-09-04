Φρίκη στην Πεύκη: Άνδρας χρησιμοποιεί κυνηγόσκυλα για να σκοτώνει γάτες – Τα καθοδηγεί να τα πνίγουν

Σοκ προκαλεί καταγγελία κατοίκων στην Πεύκη, όπου ένας άνδρας φέρεται να εκπαιδεύει τα σκυλιά του δίνοντάς τους εντολές να επιτίθενται και να σκοτώνουν αδέσποτες γάτες.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο δράστης αφήνει τα κυνηγόσκυλα ελεύθερα σε πάρκο, χωρίς λουρί ή φίμωτρο, και τα καθοδηγεί ώστε να πιάνουν τις γάτες από τον λαιμό και να τις πνίγουν. Στη συνέχεια απομακρύνει τα νεκρά ζώα από το σημείο.

Οι κάτοικοι καταγγέλλουν πως τα σκυλιά έχουν σκοτώσει γατάκια ακόμη και σε αυλές σπιτιών, ενώ πολλές φορές γείτονες από τα μπαλκόνια τους προσπαθούν να τον αποτρέψουν φωνάζοντας.

Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει: «Άκουσα φωνές και βγήκε κόσμος στα μπαλκόνια. Όταν πλησίασα, μου είπαν ότι τα δύο σκυλιά έχουν ήδη σκοτώσει γατάκια. Είδα δύο νεκρά γατάκια μέσα σε αυλή και τα σκυλιά – το ένα δεμένο σε δέντρο και το άλλο να τρέχει γύρω. Λίγο πριν, είχαν μπει από το πάρκο στην αυλή της πολυκατοικίας και επιτέθηκαν».