Φρίκη στην Αρκαδία: Έβαλαν σκυλίτσα σε τσουβάλι και την πέταξαν στα σκουπίδια (φωτογραφίες)

Ένα φρικιαστικό περιστατικό σημειώθηκε στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας, καθώς ασυνείδητοι πέταξαν σκυλίτσα στα σκουπίδια, αφού την τοποθέτησαν μέσα σε τσουβάλι.

Σύμφωνα με καταγγελία της κυρίας Διονυσίας Βλάχου, κατοίκου της περιοχής, σε ανάρτησή της στο facebook, ανέφερε ότι το σκυλάκι μεταφέρθηκε σε άθλια κατάσταση στο κτηνιατρείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν ξέρουμε πόσες ώρες ήταν σε αυτή την κατάσταση ή αν ήταν ναρκωμένο, αλλά η σκυλίτσα είχε μεγάλη αστάθεια στο περπάτημά της. Έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες και αναμένουμε την εξέλιξη της υπόθεσης. Αν κάποιος αναγνωρίζει το σκυλάκι μπορεί να δώσει πληροφορίες στο ΑΤ Μεγαλόπολης ή στον Δήμο», αναφέρει η κα Βλάχου.