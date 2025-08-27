Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Πώς αξιολογείτε τις 8 αλλαγές στην αγορά εργασίας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Πώς αξιολογείτε τις 8 αλλαγές στην αγορά εργασίας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Χαλκιδική: 60χρονος παρενόχλησε σεξουαλικά την ανήλικη ανιψιά του

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

Φρίκη στη Χαλκιδική: 60χρονος παρενόχλησε σεξουαλικά την ανήλικη ανιψιά του
Πηγή φωτογραφίας: Shutterstock
DEBATER NEWSROOM

Θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης έπεσε μια κοπέλα στην Χαλκιδική, από τον 60χρονο θείο της, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Όπως κατήγγειλε η κοπέλα, το περιστατικό συνέβη το καλοκαίρι του 2024, όταν η, τότε, 17χρονη, βρισκόταν σε εξοχική κατοικία της οικογένειάς της, σε περιοχή της Χαλκιδικής που γειτνίαζε μ’ αυτή του 60χρονου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν η κοπέλα μετέβη στο σπίτι του για να τον προσκαλέσει στην παρέα της οικογένειας, αυτός προέβη σε πράξεις που προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπειά της, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε κατά του άντρα από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ