Φρίκη στη Χαλκιδική: 60χρονος παρενόχλησε σεξουαλικά την ανήλικη ανιψιά του

Θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης έπεσε μια κοπέλα στην Χαλκιδική, από τον 60χρονο θείο της, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Όπως κατήγγειλε η κοπέλα, το περιστατικό συνέβη το καλοκαίρι του 2024, όταν η, τότε, 17χρονη, βρισκόταν σε εξοχική κατοικία της οικογένειάς της, σε περιοχή της Χαλκιδικής που γειτνίαζε μ’ αυτή του 60χρονου.

Όταν η κοπέλα μετέβη στο σπίτι του για να τον προσκαλέσει στην παρέα της οικογένειας, αυτός προέβη σε πράξεις που προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπειά της, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε κατά του άντρα από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.