Φρενίτιδα με τον φούξια συρμό του ΗΣΑΠ – Το viral τρένο της γραμμής 1 που ξετρελαίνει τους Αθηναίους (Βίντεο)

Ένα ασυνήθιστο θέαμα αντίκρισαν τις τελευταίες ημέρες οι επιβάτες της γραμμής του ΗΣΑΠ, καθώς ένας συρμός σε έντονη ροζ απόχρωση έκανε την εμφάνισή του στη διαδρομή Πειραιάς–Κηφισιά, τραβώντας αμέσως τα βλέμματα.

Το ξεχωριστό τρένο, που δεν θυμίζει κανέναν από τους συνηθισμένους συρμούς της γραμμής, κατάφερε μέσα σε λίγες ώρες να εξελιχθεί σε trend στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα πρώτα βίντεο που αναρτήθηκαν προκάλεσαν έκπληξη, με ορισμένους χρήστες να εκτιμούν αρχικά πως επρόκειτο για προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, η πληθώρα νέων αναρτήσεων και στιγμιότυπων από διαφορετικά σημεία της διαδρομής επιβεβαίωσε την παρουσία του.

Πλάνα από το πέρασμά του σε κεντρικούς σταθμούς, όπως το Μοναστηράκι, ο Πειραιάς, το Θησείο και η Κηφισιά, κατέκλυσαν τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη διαδικτυακή συζήτηση.

Η έντονη ροζ απόχρωση του συρμού, που διασχίζει το αστικό τοπίο της πρωτεύουσας δημιουργώντας εντυπωσιακή αντίθεση, έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια.

Πολλοί αναρωτιούνται εάν πρόκειται για μόνιμη αισθητική παρέμβαση ή για μέρος κάποιας διαφημιστικής ενέργειας, καθώς στο εξωτερικό του τρένου δεν υπάρχει καμία επιγραφή ή σήμανση που να δίνει σαφείς απαντήσεις.

Μάλιστα, με μία ευφάνταστη σημείωση στο εσωτερικό των συρμών, ο ΗΣΑΠ καλεί τους πολίτες να μην αγγίζουν τις πόρτες της αποβάθρας, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία και συνεπώς καθυστερήσεις και ταλαιπωρία για τους επιβάτες.