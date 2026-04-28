Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Ζευγολατιό Κορινθίας (Εικόνες & Βίντεο)

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης (28.04) στις πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από φωτιά που ξέσπασε στο Ζευγολατιό Κορινθίας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά καίει κοντά σε ρεματιά, ενώ, άμεσα κινητοποιήθηκαν50 πυροσβέστες με 15 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Λίγο πριν τις επτά το απόγευμα οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να οριοθετήσουν το μέτωπο.

