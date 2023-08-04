iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά ΤΩΡΑ στο Αρίστηνο Έβρου

Στο σημείο οι Αρχές

DEBATER NEWSROOM

Φωτιά ξέσπασε εδώ και λίγη ώρα στην περιοχή μεταξύ των χωριών Αριστεινο και Λουτρά του δήμου Αλεξανδρούπολης με την επέμβαση της Πυροσβεστικής να είναι άμεση, χρησιμοποιώντας μάλιστα και 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 8 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε εγκαταστάσεις καλλιέργειας βιολογικών προϊόντων και δόθηκε άμεση εντολή να υπάρξει άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών αεροπλάνων προκειμένου να μην ξεφύγει η κατάσταση εκτός ελέγχου.

