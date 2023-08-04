Φωτιά ΤΩΡΑ στο Αρίστηνο Έβρου
Στο σημείο οι Αρχές
Φωτιά ξέσπασε εδώ και λίγη ώρα στην περιοχή μεταξύ των χωριών Αριστεινο και Λουτρά του δήμου Αλεξανδρούπολης με την επέμβαση της Πυροσβεστικής να είναι άμεση, χρησιμοποιώντας μάλιστα και 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη.
Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 8 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αρίστηνο Έβρου. Επιχειρούν 26 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 8 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 4, 2023
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε εγκαταστάσεις καλλιέργειας βιολογικών προϊόντων και δόθηκε άμεση εντολή να υπάρξει άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών αεροπλάνων προκειμένου να μην ξεφύγει η κατάσταση εκτός ελέγχου.
