ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πρέβεζα: Καίγονται Καστροσυκιά, Βρυσούλα και Μύτικα – Ενεργοποίηση του 112 για εκκενώσεις “Απομακρυνθείτε προς Ηγουμενίτσα” (Βίντεο)

Τεράστια η κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Φωτιά στην Πρέβεζα: Καίγονται Καστροσυκιά, Βρυσούλα και Μύτικα – Ενεργοποίηση του 112 για εκκενώσεις “Απομακρυνθείτε προς Ηγουμενίτσα” (Βίντεο)
ΠΗΓΗ: Giannis Vasiliadis/ fb
DEBATER NEWSROOM
UPD: 19:22

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (10/8) σε δασική έκταση στην περιοχή Καστροσυκιά Πρέβεζα.

Στο σημείο σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής καθώς οι δυνατοί άνεμοι στην περιοχή ανεβάζουν την επικινδυνότητα της κατάστασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μέτωπο βρίσκεται κοντά σε εξοχικές κατοικίες και σε ξενοδοχείο.

Συγκεκριμένα στο μέτωπο της Καστροσυκιάς επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 14 οχήματα και 7 αεροσκάφη.

Λίγο μετά τις 18:10, ενεργοποιήθηκε το 112 που ζητούσε από κατοίκους της Κάτω Ρευματιάς να εκκενώσουν προς Ρευματιά.

“Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κάτω_Ρευματιά απομακρυνθείτε προς #Ρευματιά. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών”, αναφέρει το μήνυμα.

Μισή ώρα αργότερα ήχησε νέα προειδοποίηση προς τους κατοίκους και λουόμενους στην Παραλία Καστροσυκιάς να απομακρυνθούν μέσω εθνικής οδού προς Ηγουμενίτσα.

Στο σημείο επιχειρούν εναέρια και επίγεια μέσα, ενώ εκκενώθηκε η παραλία που βρίσκεται κοντά στο σημείο από τον κόσμο. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος καθώς σύμφωνα με πληροφορίες πολλοί τουρίστες με τροχόσπιτα και οχήματα έχουν εγκλωβιστεί στο δρόμο.

Στο μέτωπο στη Βρυσούλα, στην οποία σημειώθηκε νέα μεγάλη αναζωπύρωση το απόγευμα της Κυριακής, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αποτελούνται από 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Οι δυνάμεις βρίσκονταν εκεί σε ετοιμότητα λόγω της μεγάλη έκτασης που είχε πάρει η φωτιά στο ίδιο σημείο χτες. Παράλληλα, εστία φωτιάς εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μύτικα στην Πρέβεζα μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε όχημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
