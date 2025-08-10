Φωτιά στην Πρέβεζα: Καίγονται Καστροσυκιά, Βρυσούλα και Μύτικα – Ενεργοποίηση του 112 για εκκενώσεις “Απομακρυνθείτε προς Ηγουμενίτσα” (Βίντεο)

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (10/8) σε δασική έκταση στην περιοχή Καστροσυκιά Πρέβεζα.

Στο σημείο σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής καθώς οι δυνατοί άνεμοι στην περιοχή ανεβάζουν την επικινδυνότητα της κατάστασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μέτωπο βρίσκεται κοντά σε εξοχικές κατοικίες και σε ξενοδοχείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα στο μέτωπο της Καστροσυκιάς επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 14 οχήματα και 7 αεροσκάφη.

Λίγο μετά τις 18:10, ενεργοποιήθηκε το 112 που ζητούσε από κατοίκους της Κάτω Ρευματιάς να εκκενώσουν προς Ρευματιά.

“Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κάτω_Ρευματιά απομακρυνθείτε προς #Ρευματιά. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών”, αναφέρει το μήνυμα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κάτω_Ρευματιά της Περιφερειακής Ενότητας #Πρέβεζας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κάτω_Ρευματιά απομακρυνθείτε προς #Ρευματιά



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki…— 112 Greece (@112Greece) August 10, 2025

Μισή ώρα αργότερα ήχησε νέα προειδοποίηση προς τους κατοίκους και λουόμενους στην Παραλία Καστροσυκιάς να απομακρυνθούν μέσω εθνικής οδού προς Ηγουμενίτσα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην #Παραλία_Καστροσυκιάς της Περιφερειακής Ενότητας #Πρέβεζας



‼️ Αν βρίσκεστε στην #Παραλία_Καστροσυκιάς απομακρυνθείτε μέσω Εθνικής Οδού προς #Ηγουμενίτσα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV… ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ August 10, 2025

Στο σημείο επιχειρούν εναέρια και επίγεια μέσα, ενώ εκκενώθηκε η παραλία που βρίσκεται κοντά στο σημείο από τον κόσμο. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος καθώς σύμφωνα με πληροφορίες πολλοί τουρίστες με τροχόσπιτα και οχήματα έχουν εγκλωβιστεί στο δρόμο.

Στο μέτωπο στη Βρυσούλα, στην οποία σημειώθηκε νέα μεγάλη αναζωπύρωση το απόγευμα της Κυριακής, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αποτελούνται από 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δυνάμεις βρίσκονταν εκεί σε ετοιμότητα λόγω της μεγάλη έκτασης που είχε πάρει η φωτιά στο ίδιο σημείο χτες. Παράλληλα, εστία φωτιάς εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μύτικα στην Πρέβεζα μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε όχημα.