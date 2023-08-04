Φωτιά στα Βραγκανιώτικα Κέρκυρας – Τέθηκε υπό έλεγχο

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή Βραγκανιώτικα στην Κέρκυρα σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το corfunews άμεσα κινητοποίησαν τόσο επίγεια όσο και εναέρια μέσα της Πυροσβεστικής στο σημείο.

Μάλιστα κατάφεραν να την θέσουν υπό έλεγχο έχοντας ωστόσο κάψει ως τώρα δυο στρέμματα.

