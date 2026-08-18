Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Τροιζήνα

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη το πρωί της Τρίτης, 18 Αυγούστου σε γεωργική έκταση και ξερή βλάστηση στην περιοχή της Τροιζήνας στο Δήμο Τροιζηνίας. ΦΩΤΟ: Bellavia Aviation Services

Επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

ΧΩΡΙΣ ΕΝΕΡΓΟ ΜΕΤΩΠΟ η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση στη Τροιζήνα Αργολίδας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 18 Αυγούστου 2026, περίπου στις 10:30,

Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας.