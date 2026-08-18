Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Τροιζήνα
Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες
Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη το πρωί της Τρίτης, 18 Αυγούστου σε γεωργική έκταση και ξερή βλάστηση στην περιοχή της Τροιζήνας στο Δήμο Τροιζηνίας.
Επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:
ΧΩΡΙΣ ΕΝΕΡΓΟ ΜΕΤΩΠΟ η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση στη Τροιζήνα Αργολίδας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 18 Αυγούστου 2026, περίπου στις 10:30,
Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα.
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις