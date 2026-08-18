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Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Τροιζήνα

Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Τροιζήνα
ΦΩΤΟ: Bellavia Aviation Services
DEBATER NEWSROOM
UPD: 11:40

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη το πρωί της Τρίτης, 18 Αυγούστου σε γεωργική έκταση και ξερή βλάστηση στην περιοχή της Τροιζήνας στο Δήμο Τροιζηνίας.

Φωτογραφία
ΦΩΤΟ: Bellavia Aviation Services

Επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

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Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

ΧΩΡΙΣ ΕΝΕΡΓΟ ΜΕΤΩΠΟ η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση στη Τροιζήνα Αργολίδας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 18 Αυγούστου 2026, περίπου στις 10:30,

Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας.

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