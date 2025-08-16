Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μαλαπάσι Πύργου – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Σηκώθηκαν τρία εναέρια μέσα

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μαλαπάσι Πύργου – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:55

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Μαλαπάσι του δήμου Πύργου, καίγοντας καλαμιές και βάλτους.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, οι φλόγες βρίσκονται κοντά σε σπίτια.

Επί τόπου επιχειρούν 35 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρο kai 3 Α/Φ.

Λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των περιοχών Βυτιναίικα και Ελαιώνα για ετοιμότητα.

Ειδήσεις σήμερα
ΕΛΛΑΔΑ

