Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μαλαπάσι Πύργου – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα
Σηκώθηκαν τρία εναέρια μέσα
Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Μαλαπάσι του δήμου Πύργου, καίγοντας καλαμιές και βάλτους.
Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, οι φλόγες βρίσκονται κοντά σε σπίτια.
Επί τόπου επιχειρούν 35 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρο kai 3 Α/Φ.
Λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των περιοχών Βυτιναίικα και Ελαιώνα για ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βυτιναίικα και #Ελαιώνα της Περιφερειακής Ενότητας #Ηλείας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) August 16, 2025
