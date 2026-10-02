Φωτιά στο Γιαννοχώρι Καστοριάς – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, 2 Οκτωβρίου σε δασική έκταση στο Γιαννοχώρι Νεστορίου Καστοριάς.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 02 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 13:30.

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Κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Γιαννοχώρι Νεστορίου Καστοριάς. Κινητοποιήθηκαν 24 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 1 Ε/Π. October 2, 2026

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Νεστορίου προκειμένου να παρέχει υδροφόρα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.