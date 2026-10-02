Φωτιά στο Γιαννοχώρι Καστοριάς – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο
Επιχειρούν 24 πυροσβέστες
Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, 2 Οκτωβρίου σε δασική έκταση στο Γιαννοχώρι Νεστορίου Καστοριάς.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 02 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 13:30.
Κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Γιαννοχώρι Νεστορίου Καστοριάς. Κινητοποιήθηκαν 24 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 2, 2026
Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Νεστορίου προκειμένου να παρέχει υδροφόρα.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.
πηγή στην Google
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