Φωτιά στην Πάτρα: Νέο μήνυμα από το 112 για εκκενώσεις οικισμών
Προς τα που θα πρέπει να κινηθούν οι πολίτες της περιοχής
Τη δική τους μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες στη φωτιά που έχει ξεσπάσει από την Τρίτη 13/8 και έχει φτάσει ως την Πάτρα.
Στο νέο μήνυμα για τις περιοχές Σούλι, Ριγανόκαμπος και Εγλυκάδα καλούνται οι κάτοικοι να απομακρυνθούν προς το κέντρο της Πάτρας.
Στην Αχαΐα σύμφωνα με την Πυροσβεστική το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται προς τον οικισμό Συχαινά και στην Κάτω Αχαΐα η πυρκαγιά κινείται προς ορεινή περιοχή, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 13 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις