Φωτιά στην Πάτρα: Νέο μήνυμα από το 112 για εκκενώσεις οικισμών

Τη δική τους μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες στη φωτιά που έχει ξεσπάσει από την Τρίτη 13/8 και έχει φτάσει ως την Πάτρα.

Στο νέο μήνυμα για τις περιοχές Σούλι, Ριγανόκαμπος και Εγλυκάδα καλούνται οι κάτοικοι να απομακρυνθούν προς το κέντρο της Πάτρας.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Σούλι #Ριγανόκαμπος και #Εγλυκάδα #Πατρών απομακρυνθείτε προς το κέντρο της πόλης της #Πάτρας



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki…— 112 Greece (@112Greece) August 13, 2025

Στην Αχαΐα σύμφωνα με την Πυροσβεστική το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται προς τον οικισμό Συχαινά και στην Κάτω Αχαΐα η πυρκαγιά κινείται προς ορεινή περιοχή, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 13 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.