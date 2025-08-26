Φωτιά στην Παιανία: Διακοπή κυκλοφορίας στο στην Λ. Παλαιοπαναγιάς

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ από την Τροχαία μετά την φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (26/8).

Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει γίνει διακοπή κυκλοφορίας στην Λεωφόρο Παλαιοπαναγιάς από το ύψος της οδού Ανοίξεως.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, κοντά στον Προαστιακό της Κάντζας στον παράδρομο της Αττικής Οδού.