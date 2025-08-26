Φωτιά στην Παιανία: Διακοπή κυκλοφορίας στο στην Λ. Παλαιοπαναγιάς
Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ από την Τροχαία μετά την φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (26/8).
Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει γίνει διακοπή κυκλοφορίας στην Λεωφόρο Παλαιοπαναγιάς από το ύψος της οδού Ανοίξεως.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, κοντά στον Προαστιακό της Κάντζας στον παράδρομο της Αττικής Οδού.
