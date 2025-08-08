Φωτιά στην Κερατέα: Σε άμεση ετοιμότητα το Λιμενικό Σώμα με 3 σκάφη στην Παλαιά Φώκαια

Σε συναγερμό βρίσκονται οι Αρχές μετά από τη φωτιά που ξέσπασε στην Κερατέα και επεκτάθηκε άμεσα την Παρασκευή 8/8.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση σε άμεση ετοιμότητα βρίσκονται 3 σκάφη του Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικά σκάφη στην ευρύτερη περιοχή της Παλαιάς Φώκαιας προς παροχή συνδρομής εφόσον απαιτηθεί. Στο σημείο παράλληλα, μεταβαίνουν επιπλέον ένα σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ένα ΠΑΘ.