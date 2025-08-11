Φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά – Άμεση η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Πέντε λεπτά μετά την ενημέρωση η πρώτη ρίψη
Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στη φωτιά που ξέσπασε στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής το απόγευμα της Δευτέρας 11/8.
Συγκεκριμένα, η πρώτη ενημέρωση στην Πυροσβεστική έγινε στις 18:12 και πέντε λεπτά αργότερα το πρώτο ελικόπτερο έκανε ρίψη στο σημείο, με τη δεύτερη να έρχεται στις 18:21.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την οριοθετήσουν, με την πυρκαγιά να μην έχει πλέον ενεργό μέτωπο.
Να θυμίσουμε, ότι κινητοποιήθηκαν 132 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 31 οχήματα, εθελοντές, 11 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής.
Φωτιά σε δασική έκταση στην Καλλιτεχνούπολη – Ήχησε το 112
Από την Πολιτική Προστασία μάλιστα το απόγευμα της Δευτέρας 11/8 στάλθηκε μήνυμα του 112 καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.
