Φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά – Άμεση η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στη φωτιά που ξέσπασε στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής το απόγευμα της Δευτέρας 11/8.

Συγκεκριμένα, η πρώτη ενημέρωση στην Πυροσβεστική έγινε στις 18:12 και πέντε λεπτά αργότερα το πρώτο ελικόπτερο έκανε ρίψη στο σημείο, με τη δεύτερη να έρχεται στις 18:21.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την οριοθετήσουν, με την πυρκαγιά να μην έχει πλέον ενεργό μέτωπο.

Να θυμίσουμε, ότι κινητοποιήθηκαν 132 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 31 οχήματα, εθελοντές, 11 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής.

Από την Πολιτική Προστασία μάλιστα το απόγευμα της Δευτέρας 11/8 στάλθηκε μήνυμα του 112 καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.