ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Τα σημεία για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά

Τι αναφέρει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

DEBATER NEWSROOM

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε τη λειτουργία ειδικής πλατφόρμας για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά στην Αχαΐα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί ειδική πλατφόρμα, επικουρικά των παροχών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και Δήμοι), για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου 2025 στις πληγείσες περιοχές της Αχαΐας.

Την πλατφόρμα δημιούργησε το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με  Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί εδώ

