Φωτιά στην Αχαΐα: Σε ετοιμότητα τρία πλωτά του Λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη για την παροχή συνδρομής
Σοκάρουν οι εικόνες
Σε ετοιμότητα είναι το Λιμενικό Σώμα αλλά και ιδιωτικά σκάφη για την παροχή συνδρομής στη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Αχαΐα.
Συγκεκριμένα, υπό τον συντονισμό του ΚΕΠΙΧ, σε άμεση ετοιμότητα βρίσκονται 3 πλωτά του Λιμενικού Σώματος (2 Περιπολικά Σκάφη ΛΣ και 1 Αντιρρυπαντικό σκάφος ΛΣ) και ιδιωτικά σκάφη στη θαλάσσια περιοχή από τα Καμίνια έως τα Βραχναίικα Πάτρας, προς παροχή συνδρομής λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή Πλατάνι Αχαΐας.
Δείτε τις εικόνες:
