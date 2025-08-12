Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Σε ετοιμότητα τρία πλωτά του Λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη για την παροχή συνδρομής

Σοκάρουν οι εικόνες

Φωτιά στην Αχαΐα: Σε ετοιμότητα τρία πλωτά του Λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη για την παροχή συνδρομής
DEBATER NEWSROOM
UPD: 20:37

Σε ετοιμότητα είναι το Λιμενικό Σώμα αλλά και ιδιωτικά σκάφη για την παροχή συνδρομής στη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Αχαΐα.

Συγκεκριμένα, υπό τον συντονισμό του ΚΕΠΙΧ, σε άμεση ετοιμότητα βρίσκονται 3 πλωτά του Λιμενικού Σώματος (2 Περιπολικά Σκάφη ΛΣ και 1 Αντιρρυπαντικό σκάφος ΛΣ) και ιδιωτικά σκάφη στη θαλάσσια περιοχή από τα Καμίνια έως τα Βραχναίικα Πάτρας, προς παροχή συνδρομής λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή Πλατάνι Αχαΐας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε τις εικόνες:

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ