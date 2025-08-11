Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Μήνυμα 112 για εκκένωση στη Βόλβη

Ζητείται από τους πολίτες που βρίσκονται στο Βαϊοχώρι να εκκενώσουν προς Νυμφόπετρα.

(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 19:18

Πριν από λίγο ήρθε μήνυμα 112 για εκκένωση για το χωριό Βαϊοχώρι στη Βόλβη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το μήνυμα, ζητείται από τους πολίτες που βρίσκονται στο Βαϊοχώρι να εκκενώσουν προς Νυμφόπετρα.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα (11/08) ξέσπασε κάτω από άγνωστες συνθήκες φωτιά στη Βόλβη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την πυρκαγιά κινητοποιήθηκαν 80 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 26 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ακόμη υπήρξε συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

