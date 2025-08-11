Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Μήνυμα 112 για εκκένωση στη Βόλβη

Πριν από λίγο ήρθε μήνυμα 112 για εκκένωση για το χωριό Βαϊοχώρι στη Βόλβη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το μήνυμα, ζητείται από τους πολίτες που βρίσκονται στο Βαϊοχώρι να εκκενώσουν προς Νυμφόπετρα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στo #Βαϊοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Νυμφόπετρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα (11/08) ξέσπασε κάτω από άγνωστες συνθήκες φωτιά στη Βόλβη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την πυρκαγιά κινητοποιήθηκαν 80 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 26 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ακόμη υπήρξε συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.