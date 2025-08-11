Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκε η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση κοντά στη Βόλβη – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) στην Θεσσαλονίκη μετά από φωτιά που ξέσπασε κοντά στην Βόλβη.

Συγκεκριμένα η πυρκαγιά που ξέσπασε υπό άγνωστες μέχρι τώρα συνθήκες βρίσκεται στο ύψος της Μεγάλης Βόλβης και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οριοθετήθηκε, ενώ δεν απειλούνται σπίτια παρά το γεγονός ότι βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την πυρκαγιά κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ακόμη υπήρξε συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.