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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δεσκάτη Γρεβενών – Σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα

Επιχειρούν 26 πυροσβέστες

Φωτιά στη Δεσκάτη Γρεβενών – Σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
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Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, 8 Οκτωβρίου σε χαμηλή βλάστηση στη Δεσκάτη Γρεβενών.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 08 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 14:10.

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Κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης και 8ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.

Επίσης για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε για 2 ελικόπτερα.

Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Δεσκάτης για να συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.

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