Φωτιά στη Δεσκάτη Γρεβενών – Σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα
Επιχειρούν 26 πυροσβέστες
Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, 8 Οκτωβρίου σε χαμηλή βλάστηση στη Δεσκάτη Γρεβενών.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 08 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 14:10.
Κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης και 8ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.
Επίσης για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε για 2 ελικόπτερα.
Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Δεσκάτης για να συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.
πηγή στην Google
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