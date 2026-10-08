Φωτιά στη Δεσκάτη Γρεβενών – Σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, 8 Οκτωβρίου σε χαμηλή βλάστηση στη Δεσκάτη Γρεβενών.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 08 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 14:10.

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Κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης και 8ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.

Επίσης για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε για 2 ελικόπτερα.

Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Δεσκάτης για να συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.