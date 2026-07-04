Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Σπάτα κοντά στο κτήμα Νάσιουτζικ

Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουλίου σε δασική έκταση κοντά στη Λεωφόρο Σπάτων, κοντά στο κτήμα Νάσιουτζικ.

Έχουν κινητοποιηθεί 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 20 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Συνδράμουν ήδη υδροφόρες ΟΤΑ.

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Πυρκαγιά σε δασική έκταση πλησίον Λεωφόρου Σπατών στα Σπάτα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 47 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 20 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2026

Λίγο πριν τις 13:00 το μεσημέρι του Σαββάτου ήχησε το 112 που προειδοποίησε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, ανάμεσα σε ελαιόδεντρα και έκαιγε κοντά σε σπίτια, αλλά η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής οδήγησε στην γρήγορη οριοθέτησή της μέσα σε 45 λεπτά.