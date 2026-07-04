Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Σπάτα κοντά στο κτήμα Νάσιουτζικ
Μετά από παρέμβαση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων
Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουλίου σε δασική έκταση κοντά στη Λεωφόρο Σπάτων, κοντά στο κτήμα Νάσιουτζικ.
Έχουν κινητοποιηθεί 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 20 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Συνδράμουν ήδη υδροφόρες ΟΤΑ.
Πυρκαγιά σε δασική έκταση πλησίον Λεωφόρου Σπατών στα Σπάτα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 47 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 20 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2026
Λίγο πριν τις 13:00 το μεσημέρι του Σαββάτου ήχησε το 112 που προειδοποίησε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Παλλήνη της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) July 4, 2026
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, ανάμεσα σε ελαιόδεντρα και έκαιγε κοντά σε σπίτια, αλλά η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής οδήγησε στην γρήγορη οριοθέτησή της μέσα σε 45 λεπτά.
πηγή στην Google
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