Φωτιά σε υπαίθριο χώρο στη Δάφνη κοντά στο σταθμό του Μετρό (Φωτογραφίες)

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Πέμπτης 15/1 καθώς ξέσπασε φωτιά σε υπαίθριο χώρο στην Δάφνη.

Συγκεκριμένα, η φωτιά ξέσπασε επί των οδών Αγίου Ιωάννου και Κυνηγού κοντά στον σταθμό του Μετρό. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Facebook/Τα Νέα για τη Δάφνη και τον Υμηττό

Facebook/Τα Νέα για τη Δάφνη και τον Υμηττό

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά ξεκίνησε από μια ξύλινη κατασκευή και πλέον καίει και σε ξερά χόρτα.