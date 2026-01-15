Φωτιά σε υπαίθριο χώρο στη Δάφνη κοντά στο σταθμό του Μετρό (Φωτογραφίες)
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Πέμπτης 15/1 καθώς ξέσπασε φωτιά σε υπαίθριο χώρο στην Δάφνη.
Συγκεκριμένα, η φωτιά ξέσπασε επί των οδών Αγίου Ιωάννου και Κυνηγού κοντά στον σταθμό του Μετρό. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά ξεκίνησε από μια ξύλινη κατασκευή και πλέον καίει και σε ξερά χόρτα.
