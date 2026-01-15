Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών;
Φωτιά σε υπαίθριο χώρο στη Δάφνη κοντά στο σταθμό του Μετρό (Φωτογραφίες)

Facebook/Τα Νέα για τη Δάφνη και τον Υμηττό
DEBATER NEWSROOM
UPD: 19:18

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Πέμπτης 15/1 καθώς ξέσπασε φωτιά σε υπαίθριο χώρο στην Δάφνη.

Συγκεκριμένα, η φωτιά ξέσπασε επί των οδών Αγίου Ιωάννου και Κυνηγού κοντά στον σταθμό του Μετρό. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά ξεκίνησε από μια ξύλινη κατασκευή και πλέον καίει και σε ξερά χόρτα.

