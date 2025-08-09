Φωτιά σε όχημα στην Πεντέλη – Πυροσβέστες και εθελοντές πρόλαβαν τα χειρότερα
Ο οδηγός του οχήματος κατάφερε να βγει έγκαιρα από αυτό και είναι καλά στην υγεία του
Στις φλόγες τυλίχθηκε πριν λίγο επί της οδού Στεφανίας στην Παλαιά Πεντέλη, ένα όχημα γνωστής εταιρείας ταχυμεταφορών, κινητοποιώντας δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής, όχημα του δήμου και εθελοντές, καταφέρνοντας να θέσουν τη φωτιά άμεσα υπό έλεγχο, δίχως αυτή να εξαπλωθεί σε δασική έκταση.
Σημειώνεται πως ο οδηγός του οχήματος κατάφερε να βγει έγκαιρα από αυτό και είναι καλά στην υγεία του.
Δείτε εικόνα από το σημείο:
